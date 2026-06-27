Aaj Ka Panchang 27 June 2026 (आज का पंचांग 27 जून 2026): आज ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के साथ शनिवार का दिन है। पंचांग के अनुसार, त्रयोदशी तिथि देर राक 12 बजकर 43 मिनट तक रहने वाला है। इसके बाद चतुर्दशी तिथि आरंभ हो जाएगी। इसके साथ ही आज प्रदोष व्रत रखा जा रहा है। शनिवार को होने के कारण इसे शनि प्रदोष व्रत कहा जाएगा। आज चंद्रमा वृश्चिक राशि में ही संचार करेंगे। आइए जानते हैं शनिवार की तिथि, नक्षत्र, योग, व्रत, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का सटीक समय…

तिथि- त्रयोदशी – देर रात 12:43 तक, फिर चतुर्दशी आरंभ

पक्ष-शुक्ल पक्ष

वार-शनिवार

व्रत- शनि प्रदोष व्रत

नक्षत्र-अनुराधा – 10:11 रात्रि तक, फिर ज्येष्ठा

आज का शुभ योग

साध्य योग – 12:33 दोपहर तक, फिर शुभ

रवि योग- शाम 06 बजकर 41 मिनट से 28 जून को सुबह 05 बजकर 49 मिनट तक

करण- कौलव – 11:32 सुबह तक, तैतिल

अमांत महीना-ज्येष्ठ

पूर्णिमांत महीना-ज्येष्ठ

आज का शुभ मुहूर्त

अभिजित मुहूर्त-11:56 सुबह से 12:52 दोपहर

ब्रह्म मुहूर्त- 04:24 से 05:12 सुबह तक

गोधूलि मुहूर्त- 07:21 से 07:43 शाम तक

आज का अशुभ मुहूर्त

राहुकाल- 08:54 से 10:39 सुबह तक

यमगण्ड- 02:08 से 03:53 दोपहर तक

गुलिक काल- 05:25 से 07:10 सुबह तक

दुर्मुहूर्त- 05:25 से 06:20 सुबह, 06:20 से 07:16 सुबह

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय- 05:25 सुबह

सूर्यास्त- 07:22 शाम

चंद्रोदय-04:43 शाम

चन्द्रास्त- 03:57 रात्रि, 28 जून

दिशा शूल- पूर्व

चंद्र राशि- वृश्चिक

सूर्य राशि- मिथुन

शनि प्रदोष व्रत प्रदोष काल का समय

प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में शिव पूजा का विशेष महत्व है। 27 जून 2026 को पड़ने वाला प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल यानी शाम के समय पूजा का मुहूर्त बन रहा है। ये मुहूर्त शाम 07:22 बजे से रात 09:46 बजे तक रहेगा। इस अवधि में शिव पूजा करने से भोलेनाथ प्रसन्न हो सकते हैं।

शनि प्रदोष व्रत पारण का समय

शनि प्रदोष व्रत का पारण 28 जून को सुबह 05 बजकर 49 मिनट के बाद किया जा सकता है।

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।