Aaj Ka Panchang 27 July 2026 (पंचांग 27 जुलाई 2026): वैदिक पंचांग अनुसार, आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि शाम 04 बजकर 14 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद चतुर्दशी तिथि शुरू हो जाएगी। साथ ही आज प्रथम चातुर्मास का 2वाँ दिन, जयापार्वती व्रत प्रारम्भ, गण्ड मूल, रवि योग, विडाल योग है। आइए जानते हैं सोमवार की तिथि, वार, नक्षत्र, योग और राहुकाल का समय सहित अन्य जानकारी…

सावन का पहला सोमवार कब है, जानिए डेट, शुभ मुहूर्त और पूजा- विधि

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 5:44 AM

सूर्यास्त – 7:11 PM

चन्द्रोदय – Jul 27 5:55 PM

चन्द्रास्त – Jul 28 4:09 AM

विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि

शक सम्वत – 1948, पराभव

पूर्णिमांत – आषाढ़

अमांत – आषाढ़

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तिथि

शुक्ल पक्ष त्रयोदशी – Jul 26 01:58 PM – Jul 27 04:15 PM

शुक्ल पक्ष चतुर्दशी – Jul 27 04:15 PM – Jul 28 06:19 PM

नक्षत्र

मूल – Jul 26 07:34 AM – Jul 27 10:28 AM

पूर्वाषाढ़ा – Jul 27 10:28 AM – Jul 28 01:11 PM

करण

तैतिल – Jul 27 03:08 AM – Jul 27 04:15 PM

गर – Jul 27 04:15 PM – Jul 28 05:19 AM

वणिज – Jul 28 05:19 AM – Jul 28 06:19 PM

योग

वैधृति – Jul 26 10:04 PM – Jul 27 10:54 PM

विष्कुम्भ – Jul 27 10:54 PM – Jul 28 11:33 PM

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वार

सोमवार

अशुभ काल

राहुकाल – 7:24 AM – 9:05 AM

यम गण्ड – 10:46 AM – 12:27 PM

कुलिक – 2:08 PM – 3:49 PM

दुर्मुहूर्त – 12:54 PM – 01:48 PM, 03:35 PM – 04:29 PM

वर्ज्यम् – 08:39 AM – 10:27 AM, 09:09 PM – 10:56 PM

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शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त – 12:00 PM – 12:54 PM

अमृत काल – None

ब्रह्म मुहूर्त – 04:08 AM – 04:56 AM

आनन्दादि योग

लुम्ब Upto – 10:28 AM

उत्पात

सूर्या राशि

सूर्य कर्क राशि पर है

चंद्र राशि

चन्द्रमा धनु राशि पर संचार करेगा (पूरा दिन-रात)

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।