Aaj Ka Panchang 27 February 2026 (27 फरवरी का पंचांग): आज फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के साथ शुक्रवार का दिन है। पंचांग के अनुसार, एकादशी तिथि रात 10:32 तक रहने वाली है। इसके बाद द्वादशी आरंभ हो जाएगी। आज आमलकी एकादशी का व्रत रखा जा रहा है । इसे आंवला एकादशी, रंगभरी एकादशी के नाम से जानते हैं। आज भगवान विष्णु-लक्ष्मी जी के साथ शिव पार्वती जी की पूजा करने का विशेष महत्व है। आइए जानते हैं शुभ मुहूर्तों में ब्रह्म मुहूर्त, अभिजित मुहूर्त और गोधूलि मुहूर्त और अशुभ मुहूर्तों में राहुकाल, यमगण्ड सहित 27 फरवरी का संपूर्ण पंचांग…

विक्रम संवत – 2082, कालयुक्त
शक सम्वत – 1947, विश्वावसु
पूर्णिमांत – फाल्गुन
अमांत – फाल्गुन
तिथि – एकादशी – 10:32 पी एम तक, फिर द्वादशी
पक्ष – शुक्ल पक्ष
वार – शुक्रवार
नक्षत्र – आर्द्रा – 10:48 ए एम तक, फिर पुनर्वसु
आज का व्रत- आमलकी एकादशी

Also Read

योग

सर्वार्थसिद्धि योग – 27 फरवरी को 10:48 ए एम से 28 फरवरी को 06:53 ए एम
रवि योग- 06:48 ए एम से 10:48 ए एम
आयुष्मान योग-26 फरवरी से 10:33 पी एम से 27 फरवरी 07:43 पी एम, फिर सौभाग्य

करण

वणिज – 11:31 ए एम तक
विष्टि – 10:32 पी एम तक, फिर बव

Also Read

आज का शुभ मुहूर्त

अभिजित मुहूर्त- 12:11 पी एम से 12:57 पी एम
ब्रह्म मुहूर्त – 05:08 ए एम से 05:58 ए एम
गोधूलि मुहूर्त – 06:17 पी एम से 06:42 पी एम

आज का अशुभ मुहूर्त

राहुकाल – 11:07 ए एम से 12:34 पी एम
यमगण्ड – 03:26 पी एम से 04:53 पी एम
गुलिक काल – 08:14 ए एम से 09:41 ए एम
दुर्मुहूर्त- 09:06 ए एम से 09:52 ए एम, 12:57 पी एम से 01:43 पी एम
भद्रा – सुबह 11 बजकर 31 मिनट से लेकर रात्रि 10 बजकर 32 मिनट तक

Also Read

आज का सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 06:48 ए एम
सूर्यास्त – 06:19 पी एम

चंद्रोदय – 02:01 पी एम
चन्द्रास्त- 04:37 ए एम, फरवरी 28

दिशा शूल – पश्चिम
चंद्र राशि – मिथुन – 03:52 ए एम, फरवरी 28 तक, फिर कर्क
सूर्य राशि -कुंभ

Also Read

आज का चौघड़िया मुहूर्त (Aaj Ka Choghadiya 27 February 2026)

दिन का चौघड़िया

लाभ: 08:14 ए एम से 09:41 ए एम
अमृत: 09:41 ए एम से 11:07 ए एम
शुभ: 12:34 पी एम से 02:00 पी एम
चर : 06:48 ए एम से 08:14 ए एम

Also Read

रात का चौघड़िया मुहूर्त

शुभ: 12:33 ए एम से 02:07 ए एम, फरवरी 28
अमृत: 02:07 ए एम से 03:40 ए एम, फरवरी 28
चर: 03:40 ए एम से 05:14 ए एम, फरवरी 28
लाभ: 09:26 पी एम से 11:00 पी एम

मेष वार्षिक राशिफल 2026वृषभ वार्षिक राशिफल 2026
मिथुन वार्षिक राशिफल 2026कर्क वार्षिक राशिफल 2026
सिंह वार्षिक राशिफल 2026कन्या वार्षिक राशिफल 2026
तुला वार्षिक राशिफलवृश्चिक वार्षिक राशिफल 2026
धनु वार्षिक राशिफल 2026मकर वार्षिक राशिफल 2026
कुंभ वार्षिक राशिफल 2026मीन वार्षिक राशिफल 2026

डिसक्लेमर- पंचांग की गणना भौगोलिक स्थान के आधार पर बदल सकती है। अपने शहर के सटीक सूर्योदय, सूर्यास्त और चंद्रोदय के समय के लिए स्थानीय पंचांग का संदर्भ लें।