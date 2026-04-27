Aaj Ka Panchang 27 April 2026 (पंचांग 27 अप्रैल 2026): वैदिक पंचांग अनुसार, आज वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि शाम 06 बजकर 15 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद द्वादशी तिथि शुरू हो जाएगी। साथ ही आज सिद्धिलक्ष्मी जयन्ती, त्रिशूर पूरम, मोहिनी एकादशी, भद्रा है। आइए जानते हैं शुभ मुहूर्तों में ब्रह्म मुहूर्त और गोधूलि मुहूर्त और अशुभ मुहूर्तों में राहुकाल, यमगण्ड सहित 27 अप्रैल का संपूर्ण पंचांग…

मोहिनी एकादशी पर भद्रा का साया, बस इतनी देर का है पूजा का शुभ मुहूर्त, जानिए नियम, मंत्र और आरती

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 5:47 AM

सूर्यास्त – 6:49 PM

चन्द्रोदय – Apr 27 3:03 PM

चन्द्रास्त – Apr 28 3:35 AM

विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि

शक सम्वत – 1948, पराभव

पूर्णिमांत – बैशाख

अमांत – बैशाख

आज की तिथि

शुक्ल पक्ष एकादशी – Apr 26 06:07 PM – Apr 27 06:16 PM

शुक्ल पक्ष द्वादशी – Apr 27 06:16 PM – Apr 28 06:52 PM

आज का नक्षत्र

पूर्व फाल्गुनी – Apr 26 08:27 PM – Apr 27 09:18 PM

उत्तर फाल्गुनी – Apr 27 09:18 PM – Apr 28 10:36 PM

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आज का करण

वणिज – Apr 26 06:07 PM – Apr 27 06:08 AM

विष्टि – Apr 27 06:08 AM – Apr 27 06:16 PM

बव – Apr 27 06:16 PM – Apr 28 06:31 AM

आज का योग

ध्रुव – Apr 26 10:27 PM – Apr 27 09:35 PM

व्याघात – Apr 27 09:35 PM – Apr 28 09:04 PM

आज का वार

सोमवार

आज का त्योहार और व्रत

मोहिनी एकादशी

अशुभ काल

राहुकाल – 7:25 AM – 9:03 AM

यम गण्ड – 10:41 AM – 12:18 PM

कुलिक – 1:56 PM – 3:34 PM

दुर्मुहूर्त – 12:44 PM – 01:36 PM, 03:21 PM – 04:13 PM

वर्ज्यम् – 04:44 AM – 06:23 AM, 04:53 AM – 06:34 AM

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त – 11:52 AM – 12:44 PM

अमृत काल – 02:40 PM – 04:19 PM

ब्रह्म मुहूर्त – 04:11 AM – 04:59 AM

आनन्दादि योग

ध्वजा (केतु) Upto – 09:18 PM

श्रीवत्स

सूर्य राशि

सूर्य मेष राशि पर है

चंद्र राशि

चन्द्रमा अप्रैल 28, 03:35 AM तक सिंह राशि उपरांत कन्या राशि पर संचार करेगा।

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।