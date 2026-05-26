Aaj Ka Panchang 26 May 2026 (आज का पंचांग 26 मई 2026): वैदिक पंचांग अनुसार, आज ज्येष्ठ अधिक मास पक्ष की एकादशी तिथि पूरे दिन रहेगी। साथ ही आज पुरुषोत्तम मास का 11वाँ दिन, भद्रा, रवि योग, विडाल योग है। इसके साथ ही आज चंद्रमा कन्या राशि में संचरण करेंगे। साथ ही आज हस्त नक्षत्र पूरे दिन रहेगा। आइए जानते हैं 26 मई का पंचांग…

26 या 27 मई कब है अधिक मास की पद्मिनी एकादशी, जानिए तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, पारण समय, मंत्र और आरती

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 5:29 AM

सूर्यास्त – 7:06 PM

चन्द्रोदय – May 26 2:51 PM

चन्द्रास्त – May 27 2:35 AM

विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि

शक सम्वत – 1948, पराभव

पूर्णिमांत – ज्येष्ठ

अमांत – ज्येष्ठ

आज की तिथि

शुक्ल पक्ष एकादशी [ वृद्धि तिथि ] – May 26 05:11 AM – May 27 06:22 AM

आज का नक्षत्र

हस्त – May 26 04:08 AM – May 27 05:56 AM

आज का करण

वणिज – May 26 05:11 AM – May 26 05:43 PM

विष्टि – May 26 05:43 PM – May 27 06:22 AM

आज का योग

सिद्धि – May 26 03:15 AM – May 27 03:10 AM

व्यातीपात – May 27 03:10 AM – May 28 03:24 AM

आज का वार

मंगलवार

अशुभ काल

राहुकाल – 3:42 PM – 5:24 PM

यम गण्ड – 8:53 AM – 10:35 AM

कुलिक – 12:18 PM – 2:00 PM

दुर्मुहूर्त – 08:12 AM – 09:07 AM, 11:15 PM – 11:57 PM

वर्ज्यम् – 01:09 PM – 02:52 PM

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त – 11:50 AM – 12:45 PM

अमृत काल – 11:28 PM – 01:11 AM

ब्रह्म मुहूर्त – 03:53 AM – 04:41 AM

आनन्दादि योग

सौम्य

सूर्य राशि

सूर्य वृषभ राशि पर है

चंद्र राशि

चन्द्रमा कन्या राशि पर संचार करेगा (पूरा दिन-रात)

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।