Aaj Ka Panchang 26 March 2026 (26 मार्च का पंचांग): आज चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के साथ गुरुवार का दिन है। पंचांग के अनुसार अष्टमी तिथि सुबह 11:49 तक है। इसके बाद नवमी तिथि आरंभ हो जाएगी। आज चैत्र नवरात्रि का आठवां दिन है और मां दुर्गा के स्वरूप मां महागौरी की पूजा का विधान है। इसके अलावा कई जगहों पर राम नवमी का पर्व भी आज मनाया जाएगा। इसके अलावा आज आर्द्रा, पुनर्वसु नक्षत्र के साथ रवि, शोभन और सर्वार्थसिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। चंद्रमा मिथुन राशि में गुरु बृहस्पति के साथ विराजमान है, जिससे गजकेसरी राजयोग का निर्माण हो रहा है। आइए जानते हैं शुभ मुहूर्तों में ब्रह्म मुहूर्त और गोधूलि मुहूर्त और अशुभ मुहूर्तों में राहुकाल, यमगण्ड सहित 26 मार्च का संपूर्ण पंचांग…

Chaitra Navratri 2026 Durga Maha Ashtami Date Puja Vidhi, Shubh Muhurat, Kanya Pujan, Vrat Katha Aarti Ram Navami Kab Hai LIVE:

विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि

शक सम्वत – 1948, पराभव

पूर्णिमांत – चैत्र

अमांत – चैत्र

तिथि- शुक्ल पक्ष अष्टमी सुबह 11:49 तक, फिर नवमी तिथि आरंभ

पक्ष- शुक्ल

वार- गुरुवार

व्रत-दुर्गा अष्टमी, मां महागौरी की पूजा, कन्या पूजन, राम नवमी

नक्षत्र- आद्रा 04:19 बजे तक, फिर पुनर्वसु नक्षत्र

करण

बव – 12:47 ए एम – 11:49 ए एम

बालव – 11:49 ए एम– 10:55 पी एम

कौलव – 10:55 पी एम– 27 मार्च 10:07 ए एम

योग

शोभन – 03:09 ए एम– 27 मार्च 12:31 ए एम

रवि योग- 04:19 पी एम से 06:17 ए एम, मार्च 27

सर्वार्थसिद्धि योग – 04:19 पी एम- 27 मार्च 03:24 पी एम

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 6:28 ए एम

सूर्यास्त – 6:36 पी एम

चन्द्रोदय – 26 मार्च 12:14 पी एम

चन्द्रास्त – 27 मार्च 2:26 ए एम

आज का अशुभ काल

राहुकाल – 2:03 पी एम– 3:34 पी एम

यम गण्ड – 6:28 ए एम– 7:59 ए एम

कुलिक – 9:30 ए एम– 11:01 ए एम

दुर्मुहूर्त – 10:31 ए एम– 11:19 ए एम, 03:22 पी एम– 04:10 पी एम

वर्ज्यम् – 03:52 ए एम– 05:24 ए एम

आज का शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त – 12:08 पी एम– 12:56 पी एम

अमृत काल – 06:49 ए एम– 08:20 ए एम

ब्रह्म मुहूर्त – 04:52 ए एम– 05:39 ए एम

सूर्या- मीन राशि पर है

चंद्र राशि- चन्द्रमा मिथुन राशि

Ram Navami 2026 Date: 26 या 27 मार्च, किस दिन है रामनवमी, जानें सही तारीख, मुहूर्त, पूजा विधि और आरती

आज का चौघड़ियां 26 मार्च 2026, बृहस्पतिवार

दिन का चौघड़िया

शुभ – उत्तम- 06:18 ए एम से 07:50 ए एम

रोग – अमंगल- 07:50 ए एम से 09:23 ए एम

उद्वेग – अशुभ- 09:23 ए एम से 10:55 ए एम

चर – सामान्य- 10:55 ए एम से 12:27 पी एम

लाभ – उन्नति- 12:27 पी एम से 01:59 पी एम

अमृत – सर्वोत्तम- 01:59 पी एम से 03:31 पी एम

काल – हानि– 03:31 पी एम से 05:03 पी एम काल वेला

शुभ – उत्तम– 05:03 पी एम से 06:36 पी एम वार वेला

रात्रि का चौघड़िया

अमृत – सर्वोत्तम- 06:36 पी एम से 08:03 पी एम

चर – सामान्य- 08:03 पी एम से 09:31 पी एम

रोग – अमंगल- 09:31 पी एम से 10:59 पी एम

काल – हानि- 10:59 पी एम से 12:26 ए एम, मार्च 27

लाभ – उन्नति- 12:26 ए एम से 01:54 ए एम, मार्च 27काल रात्रि

उद्वेग – अशुभ- 01:54 ए एम से 03:22 ए एम, मार्च 27

शुभ – उत्तम- 03:22 ए एम से 04:49 ए एम, मार्च 27

अमृत – सर्वोत्तम- 04:49 ए एम से 06:17 ए एम, मार्च 27

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।