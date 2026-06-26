Aaj Ka Panchang 26 June 2026 (पंचांग 26 जून 2026): आज ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के साथ शुक्रवार का दिन है। पंचांग के अनुसार, द्वादशी तिथि रात 10 बजकर 22 मिट तक रहने वाली है। इसके बाद त्रयोदशी तिथि आरंभ हो जाएगी। इसके साथ ही आज निर्जला एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। आज विशाखा नक्षत्र के साथ सिद्ध और साध्य योग का निर्माण हो रहा है। इसके अलावा चंद्रमा की स्थिति की बात करें, तो दोपहर 12:33 पी एम तुला राशि में रहेंगे और इसके बाद वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। आइए जानते हैं शुक्रवार की तिथि, नक्षत्र, योग, व्रत, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का सटीक समय…

तिथि -द्वादशी – 10:22 पी एम तक, त्रयोदशी

पक्ष -शुक्ल पक्ष

वार -शुक्रवार

नक्षत्र -विशाखा – 07:16 पी एम तक, अनुराधा

योग -सिद्ध – 11:39 ए एम तक, साध्य

करण

बव – 09:14 ए एम तक

बालव – 10:22 पी एम तक

कौलव

अमांत महीना -ज्येष्ठ

पूर्णिमांत महीना -ज्येष्ठ

आज का शुभ मुहूर्त

अभिजित मुहूर्त -11:49 ए एम से 12:41 पी एम

ब्रह्म मुहूर्त -04:19 ए एम से 05:03 ए एम

गोधूलि मुहूर्त -06:42 पी एम से 07:04 पी एम

आज का अशुभ मुहूर्त

राहुकाल – 10:38 ए एम से 12:15 पी एम

यमगण्ड -03:29 पी एम से 05:06 पी एम

गुलिक काल -07:24 ए एम से 09:01 ए एम

दुर्मुहूर्त-08:22 ए एम से 09:14 ए एम, 12:41 पी एम से 01:33 पी एम

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय -05:47 ए एम

सूर्यास्त -6:43 पी एम

चंद्रोदय -03:52 पी एम

चन्द्रास्त – 03:15 ए एम, जून 27

दिशा शूल -पश्चिम

चंद्र राशि -तुला – 12:33 पी एम तक, वृश्चिक

सूर्य राशि -मिथुन

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।