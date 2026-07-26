Aaj Ka Panchang 26 July 2026 (पंचांग 26 जुलाई 2026): आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि के साथ रविवार का दिन है। पंचांग के अनुसार, द्वादशी तिथि दोपहर 1 बजकर 58 मिनट तक रहने वाले हैं। इसके बाद त्रयोदशी तिथि रहने वाली है। इसके साथ ही आज ज्येष्ठा, मूल नक्षत्र के साथ इंद्र, वैघृति योग का निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही आज जया पार्वती का व्रत आरंभ करने के साथ प्रदोष व्रत रखा जा रहा है। रवि प्रदोष व्रत पर भगवान शिव की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। आइए जानते हैं रविवार की तिथि, वार, नक्षत्र, योग और राहुकाल का समय सहित अन्य जानकारी…
विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि
शक सम्वत – 1948, पराभव
पूर्णिमांत – आषाढ़
अमांत – आषाढ़
वार- रविवार
त्योहार और व्रत- जाया पार्वती व्रत प्रारंभ, प्रदोष व्रत
तिथि- शुक्ल पक्ष द्वादशी दोपहर 1 बजकर 58 मिनट, फिर त्रयोदशी तिथि
नक्षत्र -ज्येष्ठा नक्षत्र 07:34 एएम, फिर मूल नक्षत्र आरंभ
करण
बालव – सुबह 12:46 एएम – 01:58 पीएम
कौलव -01:58 पीएम– 27 जुलाई 03:08 एएम
योग – इन्द्र 10:04 पीएम, वैधृति तिथि आरंभ
सर्वार्थसिद्धि योग – सुबह 07:34 एएम- 27 जुलाई 05:59 एएम
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय – 5:58 एएम
सूर्यास्त – 7:07 पीएम
चन्द्रोदय – 4:57 पीएम
चन्द्रास्त – 27 जुलाई 3:34 एएम
आज का अशुभ काल
राहुकाल – 5:29 पीएम – 7:07 PM
यम गण्ड – 12:33 PM – 2:12 PM
कुलिक – 3:50 PM – 5:29 PM
दुर्मुहूर्त – 05:22 PM – 06:15 PM
वर्ज्यम् – 04:32 PM – 06:20 PM
आज का शुभ काल
अभिजीत मुहूर्त – 12:07 PM – 12:59 PM
अमृत काल – 03:22 एएम – 05:10 एएम
ब्रह्म मुहूर्त – 04:22 एएम – 05:10 एएम
सूर्य राशि- कर्क राशि
चंद्र राशि- चन्द्रमा सुबह 07:34 एएम तक वृश्चिक राशि में फिर धनु राशि पर संचार करेगा
डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।