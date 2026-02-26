Aaj Ka Panchang 26 February 2026 (26 फरवरी 2026 का पंचांग): फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के साथ गुरुवार का दिन है। पंचांग के अनुसार, दशमी तिथि पूरे दिन रहने वाली है। इसके साथ ही आज मृगशीर्षा, आर्द्रा नक्षत्र के साथ प्रीति, आयुष्मान योग का निर्माण हो रहा है। चंद्रमा की स्थिति की बात करें, तो वह मिथुन राशि में संचार करेंगे। जहां पर गुरु के साथ युति करके गजकेसरी राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। आइए जानते हैं शुभ मुहूर्तों में ब्रह्म मुहूर्त, अभिजित मुहूर्त और गोधूलि मुहूर्त और अशुभ मुहूर्तों में राहुकाल, यमगण्ड सहित 26 फरवरी का संपूर्ण पंचांग…

विक्रम संवत – 2082, कालयुक्त

शक सम्वत – 1947, विश्वावसु

पूर्णिमांत – फाल्गुन

अमांत – फाल्गुन

तिथि- दशमी 12:33 ए एम, फरवरी 27 तक, फिर एकादशी

पक्ष- शुक्ल पक्ष

वार- गुरुवार

नक्षत्र

मृगशिरा – 12:11 पी एम तक, फिर आर्द्रा

योग

प्रीति – 10:33 पी एम तक, फिर आयुष्मान

करण

तैतिल – 01:36 पी एम तक

गर – 12:33 ए एम, फरवरी 27 तक, फिर वणिज

आज का शुभ मुहूर्त

अभिजित मुहूर्त-12:11 पी एम से 12:57 पी एम

ब्रह्म मुहूर्त- 05:09 ए एम से 05:59 ए एम

गोधूलि मुहूर्त- 06:16 पी एम से 06:41 पी एम

आज का अशुभ मुहूर्त

राहुकाल – 02:00 पी एम से 03:26 पी एम

यमगण्ड – 06:49 ए एम से 08:15 ए एम

गुलिक काल- 09:41 ए एम से 11:08 ए एम

दुर्मुहूर्त-10:39 ए एम से 11:25 ए एम, 03:15 पी एम से 04:01 पी एम

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 06:49 ए एम

सूर्यास्त – 06:18 पी एम

चंद्रोदय- 12:54 पी एम

चन्द्रास्त- 03:45 ए एम, फरवरी 27

दिशा शूल – दक्षिण

चंद्र राशि – मिथुन

सूर्य राशि- कुंभ

डिसक्लेमर- पंचांग की गणना भौगोलिक स्थान के आधार पर बदल सकती है। अपने शहर के सटीक सूर्योदय, सूर्यास्त और चंद्रोदय के समय के लिए स्थानीय पंचांग का संदर्भ लें।