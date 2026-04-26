Aaj Ka Panchang 26 April 2026 (पंचांग 26 अप्रैल 2026): वैशाख माह के शुक्ल पक्ष दशमी तिथि के साथ रविवार का दिन है। पंचांग के अनुसार, दशमी तिथि शाम 6 बजकर 7 मिनट तक रहने वाली है। इसके बाद एकादशी तिथि आरंभ हो जाएगी। इसके साथ ही आज चंद्रमा सिंह राशि में संचार करेंगे। आप मघा, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के साथ वृद्धि, धुव्र योग का निर्माण हो रहा है। आइए जानते हैं शुभ मुहूर्तों में ब्रह्म मुहूर्त और गोधूलि मुहूर्त और अशुभ मुहूर्तों में राहुकाल, यमगण्ड सहित 26 अप्रैल का संपूर्ण पंचांग…
विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि
शक सम्वत – 1948, पराभव
पूर्णिमांत – बैशाख
अमांत – वैशाख
वार-रविवार
तिथि- दशमी तिथि शाम 6 बजकर 7 मिनट तक, फिर एकादशी तिथि आरंभ
नक्षत्र- 08:27 PM, फिर पूर्व फाल्गुनी आरंभ
करण
तैतिल – 06:14 एएम, फिर गर
गर – 06:14 एएम– 06:07 पीएम
वणिज – 06:07 पीएम – 27 अप्रैल 06:08 एएम
योग
वृद्धि – 10:27 पीएम, फिर ध्रुव योग आरंभ
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय – 6:01 AM
सूर्यास्त – 6:48 PM
चन्द्रोदय – 2:16 PM
चन्द्रास्त – 27 अप्रैल 3:09 AM
आज का अशुभ काल
राहुकाल – 5:12 PM – 6:48 PM
यम गण्ड – 12:24 PM – 2:00 PM
कुलिक – 3:36 PM – 5:12 PM
दुर्मुहूर्त – 05:05 PM – 05:56 PM
वर्ज्यम् – 08:15 AM – 09:52 AM, 04:44 AM – 06:23 AM
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आज का शुभ काल
अभिजीत मुहूर्त – 11:59 AM – 12:50 PM
अमृत काल – 05:59 PM – 07:37 PM
ब्रह्म मुहूर्त – 04:24 AM – 05:12 AM
सूर्य राशि- सूर्य मेष राशि पर है
चंद्र राशि- चन्द्रमा सिंह राशि पर संचार करेगा
आज का चौघड़िया मुहूर्त
दिन का चौघड़िया
उद्बेग 06:01 AM 07:37 AM
चर 07:37 AM 09:12 AM
लाभ 09:12 AM 10:48 AM
अमृत (वार वेला) 10:48 AM 12:24 PM
काल (काल वेला) 12:24 PM 14:00 PM
शुभ 14:00 PM 15:36 PM
रोग 15:36 PM 17:12 PM
उद्बेग 17:12 PM 18:48 PM
रात का चौघड़िया
शुभ 18:48 PM 20:12 PM
अमृत 20:12 PM 21:36 PM
चर 21:36 PM 23:00 PM
रोग 23:00 PM 00:24 AM
काल 00:24 AM 01:48 AM
लाभ (काल रात्रि) 01:48 AM 03:12 AM
उद्बेग 03:12 AM 04:36 AM
शुभ 04:36 AM 06:00 AM
डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।