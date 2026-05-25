Aaj Ka Panchang 25 May 2026 (आज का पंचांग 25 मई 2026): वैदिक पंचांग अनुसार, आज ज्येष्ठ अधिक मास पक्ष की दशमी तिथि पूरे दिन रहेगी। साथ ही आज पुरुषोत्तम मास का 10वाँ दिन, गंगा दशहरा, रवि योग, आडल योग, विडाल योग है। इसके साथ ही आज चंद्रमा अपनी सिंह राशि में सुबह 9 बजकर 7 मिनट तक संचरण करेंगे। वहीं उसके बाद कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। आइए जानते हैं 25 मई का पंचांग…

कल या परसों कब है गंगा दशहरा, जानिए सही तिथि, दान- स्नान का शुभ मुहूर्त, पूजा- विधि, मंत्र और आरती

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 5:29 AM

सूर्यास्त – 7:06 PM

चन्द्रोदय – May 25 1:55 PM

चन्द्रास्त – May 26 2:07 AM

विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि

शक सम्वत – 1948, पराभव

पूर्णिमांत – ज्येष्ठ

अमांत – ज्येष्ठ

आज की तिथि

शुक्ल पक्ष दशमी – May 25 04:31 AM – May 26 05:11 AM

शुक्ल पक्ष एकादशी – May 26 05:11 AM – May 27 06:22 AM

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आज का नक्षत्र

उत्तर फाल्गुनी – May 25 02:50 AM – May 26 04:08 AM

हस्त – May 26 04:08 AM – May 27 05:56 AM

आज का करण

तैतिल – May 25 04:31 AM – May 25 04:47 PM

गर – May 25 04:47 PM – May 26 05:11 AM

वणिज – May 26 05:11 AM – May 26 05:43 PM

आज का योग

वज्र – May 25 03:44 AM – May 26 03:15 AM

सिद्धि – May 26 03:15 AM – May 27 03:10 AM

आज का वार

सोमवार

अशुभ काल

राहुकाल – 7:11 AM – 8:53 AM

यम गण्ड – 10:35 AM – 12:17 PM

कुलिक – 1:59 PM – 3:42 PM

दुर्मुहूर्त – 12:45 PM – 01:39 PM, 03:28 PM – 04:22 PM

वर्ज्यम् – 10:25 AM – 12:06 PM

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त – 11:50 AM – 12:45 PM

अमृत काल – 08:31 PM – 10:13 PM

ब्रह्म मुहूर्त – 03:53 AM – 04:41 AM

आनन्दादि योग

श्रीवत्स Upto – 04:08 AM

वज्र

सूर्य राशि

सूर्य वृषभ राशि पर है

चंद्र राशि

चन्द्रमा मई 25, 09:07 AM तक सिंह राशि उपरांत कन्या राशि पर संचार करेगा।

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।