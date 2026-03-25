Aaj Ka Panchang 25 March 2026 (25 मार्च का पंचांग): आज चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के साथ बुधवार का दिन है। पंचांग के अनुसार, सप्तमी तिथि दोपहर 1 बजकर 50 मिनट तक रहने वाली है। इसके बाद अष्टमी तिथि आरंभ हो जाएगी। इसके साथ ही आज चैत्र नवरात्रि का सातवां दिन होने के साथ चैती छठ पर चौथा दिन है। आज उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के साथ व्रत का पारण होगा। इसके अलावा चैत्र नवरात्रि के सातवें दिन मां कालरात्रि की पूजा करने का विधान है। आज चंद्रमा मिथुन राशि में संचार करेंगे। आइए जानते हैं शुभ मुहूर्तों में ब्रह्म मुहूर्त और गोधूलि मुहूर्त और अशुभ मुहूर्तों में राहुकाल, यमगण्ड सहित 25 मार्च का संपूर्ण पंचांग…
तिथि – सप्तमी 01:50 पी एम तक, फिर अष्टमी
पक्ष – शुक्ल पक्ष
वार – बुधवार
व्रत- चैत्र नवरात्रि का सातवां दिन, मां कालरात्रि की पूजा
नक्षत्र – मृगशिरा – 05:33 पी एम तक, फिर आर्द्रा
योग- सौभाग्य – 03:09 ए एम, मार्च 26 तक, फिर शोभन
करण
वणिज – 01:50 पी एम तक
विष्टि – 12:47 ए एम, मार्च 26 तक
आज का शुभ समय
अभिजित मुहूर्त -कोई नहीं
ब्रह्म मुहूर्त – 04:45 ए एम से 05:32 ए एम
गोधूलि मुहूर्त- 06:33 पी एम से 06:57 पी एम
अमृत काल- 09:19 ए एम से 10:48 ए एम
निशिता मुहूर्त- 12:03 ए एम, मार्च 26 से 12:50 ए एम, मार्च 26
सर्वार्थ सिद्धि योग- 06:20 ए एम से 05:33 पी एम
आज का अशुभ समय
राहुकाल – 12:27 पी एम से 01:59 पी एम
यमगण्ड – 07:51 ए एम से 09:23 ए एम
गुलिक काल – 10:55 ए एम से 12:27 पी एम
दुर्मुहूर्त- 12:02 पी एम से 12:51 पी एम
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय – 06:19 ए एम
सूर्यास्त – 06:35 पी एम
चंद्रोदय -10:53 ए एम
चन्द्रास्त- 01:35 ए एम, मार्च 26
दिशा शूल – उत्तर
चंद्र राशि – मिथुन
सूर्य राशि – मीन
आज का चौघड़िया मुहूर्त 25 मार्च 2026
दिन का चौघड़िया
लाभ – उन्नति- 06:20 ए एम से 07:51 ए एम
अमृत – सर्वोत्तम- 07:51 ए एम से 09:23 ए एम
काल – हानि- 09:23 ए एम से 10:55 ए एमकाल वेला
शुभ – उत्तम- 10:55 ए एम से 12:27 पी एम
रोग – अमंगल- 12:27 पी एम से 01:59 पी एमवार वेला Rahu Kalam
उद्वेग – अशुभ- 01:59 पी एम से 03:31 पी एम
चर – सामान्य- 03:31 पी एम से 05:03 पी एम
लाभ – उन्नति- 05:03 पी एम से 06:35 पी एम
रात्रि का चौघड़िया
उद्वेग – अशुभ- 06:35 पी एम से 08:03 पी एम
शुभ – उत्तम- 08:03 पी एम से 09:31 पी एम
अमृत – सर्वोत्तम- 09:31 पी एम से 10:59 पी एम
चर – सामान्य- 10:59 पी एम से 12:27 ए एम, मार्च 26
रोग – अमंगल– 12:27 ए एम से 01:55 ए एम, मार्च 26
काल – हानि- 01:55 ए एम से 03:23 ए एम, मार्च 26
लाभ – उन्नति- 03:23 ए एम से 04:50 ए एम, मार्च 26काल रात्रि
उद्वेग – अशुभ- 04:50 ए एम से 06:18 ए एम, मार्च 26
डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।