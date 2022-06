25 जून 2022 Panchang in Hindi: आज ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष की द्वादशी है। आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है और शनिवार है। द्वादशी तिथि आज का पूरा दिन पार कर देर रात 11 बजकर 11 मिनट तक रहेगी। आज का पूरा दिन गुजर जाएगा कल सुबह पूरी रात, सुबह 5.53 बजे तक रहेगा धृति योग। इसके साथ ही भरणी नक्षत्र सुबह 10.24 बजे तक रहेगा, उसके बाद कृतिका नक्षत्र शुरू हो जाएगा।

आज हनुमान जी का पावन व्रत है। भगवान विष्णु जी की उपासना के साथ माता लक्ष्मी जी की पूजा भी करें। आज शनिवार व्रत भी है। आज शनि देव का भी दिन है। शनि दोष से मुक्ति के लिए शनि देव को नीले फूल, शमी का पत्ता, काला तिल, सरसों का तेल, तिल का तेल आदि चढ़ाया जाता है। उनकी कृपा से साढ़ेसाती और ढैय्या का प्रभाव कम होता है। आज शनिवार को आप संकटमोचन हनुमान जी की भी पूजा कर सकते हैं। आइए पंचांग से जानें आज का शुभ और अशुभ मुहूर्त और जानें कैसी होगी आज ग्रहों की चाल।

Aaj Ka Panchang 25 June 2022 (आज 25 जून का पंचांग)

हिन्दू मास एवं वर्ष शक सम्वत: 1944

शुभकृत् विक्रम सम्वत: 2079

आज की तिथि तिथि: द्वादशी 01:09 AM, June 26 तक उसके बाद त्रयोदशी

आज का नक्षत्र: भरणी 10:24 AM तक उसके बाद कृत्तिका

आज का करण: कौलव और तैतिल

आज का पक्ष: कृष्ण पक्ष

आज का योग: धृति

आज का वार: शनिवार

सूर्योदय-सूर्यास्त और चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय

सूर्योदय: 5:47 AM

सूर्यास्त: 7:11 PM

चन्द्रोदय: 2:44 AM, 25 जून

चन्द्रास्त: 4:11 PM, 25 जून

सूर्य : सूर्य मिथुन राशि में है।

चन्द्रमा: 05:02 PM तक चन्द्रमा मेष उपरांत वृषभ राशि पर संचार करेगा ।

आज का शुभ योग (Aaj Ka Shubh Yoga)

सवार्थ सिद्धी योग: नहीं है

रवि पुष्य योग : नहीं है

अमृतसिद्धि योग: नहीं है

त्रिपुष्कर योग: त्रिपुष्कर योग: 10:24 AM से 01:09 AM, June 26

द्विपुष्कर योग: नहीं है

अभिजीत मुहूर्त: 12:02 PM से 12:55 PM

Aaj ka Shubh Muhurat Samay 25 June 2022 (आज 25 जून शुभ मुहूर्त का समय):

शुभ मुहूर्त/अशुभ मुहूर्त 25 June 2022 Panchang: हिंदू धर्म में किसी भी धार्मिक और मांगलिक कार्य से पहले शुभ मुहूर्त देखा जाता है। ज्योतिष के अनुसार कुल मिलाकर 30 मुहूर्त होते हैं जिसमें से 15 शुभ मुहूर्त और 15 अशुभ मुहूर्त माने जाते हैं जोकि सुबह 6:00 बजे से शुरू हो जाते हैं औऱ शुभ मुहूर्त में श्‍वेत, मित्र, सारभट, सावित्र, वैराज, विश्वावसु, अभिजीत, रोहिण, बल, विजय, नैरऋत, वरुण सौम्य और भग यह आते हैं।

अभिजीत मुहूर्त: 12:02 PM से 12:55 PM

अमृत काल: नहीं है

ब्रह्म मुहूर्त: 04:10 AM से 04:58 AM

विजय मुहूर्त: 02:18 PM से 03:13 PM

गोधूलि मुहूर्त: 06:38 PM से 07:02 PM

निशित काल: 11:40 PM से 12:21 AM, June 26

Aaj ka Ashubh Muhurat Samay 25 June 2022 (आज 25 जून अशुभ मुहूर्त का समय) :

राहु काल: 09:08 AM से 10:48 AM तक

कालवेला / अर्द्धयाम: 13:22PMसे 14:17PM तक

दुष्टमुहूर्त: 07:34 AM से 08:28 AM

यमगण्ड: 2:10 PM से 3:50 PM

भद्रा: नहीं

गुलिक काल: 05:09AMसे 06:51AM तक

गंडमूल: नहीं

दिशाशूल: दिशाशूल का अर्थ है संबंधित दिशा में बाधा और कष्ट प्राप्त होना। ज्योतिषशास्त्र के नियम के अनुसार सोमवार और शनिवार को पूर्व दिशा में यात्रा करने पर दिशाशूल लगता है। इसलिए सोमवार एवं शनिवार को पूर्व दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए। रविवार और शुक्रवार को पश्चिम दिशा में दिशाशूल लगता है।

आज का विशेष उपाय: आज शनि देव का खास दिन है। शनिदेवता को प्रसन्न करने के लिए आज के दिन ॐ प्रां प्रीं प्रौं सः शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करना अत्यंत लाभकारी माना गया है। मान्यता है कि इस मंत्र का जाप 1008 बार करना चाहिए इसके साथ आप ॐ शं शनिश्चरायै नमः मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। आज शनि देव की पूजा करने से व्यक्ति दुख और पीड़ा से मुक्ति मिलती है। आज के दिन आप काला या नीला वस्त्र, उड़द दाल, लोहा, स्टील, जूते, चप्पल आदि का दान कर सकते हैं। व्रत और दान से कुंडली में शनि ग्रह भी मजबूत होता है।