Aaj Ka Panchang 25 July 2026 (पंचांग 25 जुलाई 2026): आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि के साथ शनिवार का दिन है। पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि सुबह 9 बजकर 13 मिनट तक रहने वाली है। इसके बाद द्वादशी तिथि आरंभ हो जाएगी। इसके साथ ही आज देवशयनी एकादशी का व्रत रखा जा रहा है। आज से श्री हरि विष्णु अगले चार माह के लिए योगनिद्रा में चले जाएंगे और इसके साथ ही चातुर्मास आरंभ हो जाएगा। आज ज्येष्ठा नक्षत्र के साथ ब्रह्म योग का निर्माण हो रहा है। आइए जानते हैं शनिवार की तिथि, वार, नक्षत्र, योग और राहुकाल का समय सहित अन्य जानकारी…

विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि
शक सम्वत – 1948, पराभव
पूर्णिमांत – आषाढ़
अमांत – आषाढ़
वार- शनिवार
व्रत- देवशयनी एकादशी

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तिथि- शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि 09:13 एएम तक, फिर द्वादशी तिथि
नक्षत्र- ज्येष्ठा नक्षत्र पूरे दिन रहने वाला है

करण

विष्टि – सुबह 11:34 एएम
बव – 25 जुलाई 11:34 एएम– 26 जुलाई 12:46 एएम

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योग- ब्रह्म योग सुबह से लेकर रात 09:08 पीएम, फिर इंद्र योग

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 5:58 एएम
सूर्यास्त – 7:08 पीएम
चन्द्रोदय – 25 जुलाई 4:05 पीएम
चन्द्रास्त – 26 जुलाई 2:42 एएम

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आज का अशुभ काल

राहुकाल – 9:15 एएम– 10:54 एएम
यम गण्ड – 2:12 पीएम– 3:50 पीएम
कुलिक – 5:58 एएम– 7:37 एएम
दुर्मुहूर्त – 07:43 एएम– 08:36 एएम
वर्ज्यम् – 10:54 एएम– 12:42 पीएम

आज का शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त – 12:07 पीएम– 12:59 पीएम
अमृत काल – 09:40 पीएम– 11:28 पीएम
ब्रह्म मुहूर्त – 04:22 एएम– 05:10 एएम

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सूर्य राशि- कर्क राशि
चंद्र राशि- चन्द्रमा वृश्चिक राशि पर संचार
दिशा शूल- पूर्व दिशा

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।