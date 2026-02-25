Aaj Ka Panchang 25 February 2026 (25 फरवरी 2026 का पंचांग): फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष नवमी तिथि के साथ बुधवार का दिन है। द्रिक पंचांग के अनुसार, नवमी तिथि पूरे दिन रहने वाला है। इसके साथ ही आज रोहिणी, मृगशीर्षा नक्षत्र के साथ विष्कुंभ और सर्वार्थसिद्धि के साथ रवि योग का निर्माण हो रहा है। इए जानते हैं शुभ मुहूर्तों में ब्रह्म मुहूर्त, अभिजित मुहूर्त और गोधूलि मुहूर्त और अशुभ मुहूर्तों में राहुकाल, यमगण्ड सहित 25 फरवरी का संपूर्ण पंचांग…

विक्रम संवत – 2082, कालयुक्त
शक सम्वत – 1947, विश्वावसु
पूर्णिमांत – फाल्गुन
अमांत – फाल्गुन
तिथि – नवमी – 02:40 ए एम, फरवरी 26 तक, फिर दशमी
पक्ष – शुक्ल पक्ष
वार – बुधवार

नक्षत्र

रोहिणी – 01:38 पी एम तक, फिर मृगशिरा

योग

विष्कम्भ – 01:28 ए एम, फरवरी 26 तक, फिर प्रीति
सर्वार्थसिद्धि योग- सुबह 6:54 तक
रवि योग- 01:38 पी एम से 06:49 ए एम, फरवरी 26

करण

बालव – 03:45 पी एम तक
कौलव – 02:40 ए एम, फरवरी 26 तक, फिर तैतिल

आज का शुभ मुहूर्त

अभिजित मुहूर्त – कोई नहीं
ब्रह्म मुहूर्त – 05:10 ए एम से 06:00 ए एम
गोधूलि मुहूर्त– 06:15 पी एम से 06:41 पी एम

आज का अशुभ मुहूर्त

राहुकाल – 12:34 पी एम से 02:00 पी एम
यमगण्ड – 08:16 ए एम से 09:42 ए एम
गुलिक काल – 11:08 ए एम से 12:34 पी एम
दुर्मुहूर्त- 12:11 पी एम से 12:57 पी एम

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 06:50 ए एम
सूर्यास्त – 06:18 पी एम
चंद्रोदय – 11:52 ए एम
चन्द्रास्त – 02:45 ए एम, फरवरी 26

दिशा शूल-उत्तर
चंद्र राशि – वृषभ – 12:54 ए एम, फरवरी 26 तक, फिर मिथुन
सूर्य राशि– कुंभ

डिसक्लेमर- पंचांग की गणना भौगोलिक स्थान के आधार पर बदल सकती है। अपने शहर के सटीक सूर्योदय, सूर्यास्त और चंद्रोदय के समय के लिए स्थानीय पंचांग का संदर्भ लें।