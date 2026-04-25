Aaj Ka Panchang 25 April 2026 (पंचांग 25 अप्रैल 2026): वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के साथ शनिवार का दिन है। पंचांग के अनुसार, नवमी तिथि शाम 6 बजकर 28 मिनट तक रहने वाली है। इसके बाद दशमी तिथि आरंभ हो जाएगी। इसके अलावा आज आश्लेषा, मघा नक्षत्र के साथ गण्ड, वृद्धि, रवि योग बन रहा है। चंद्रमा की स्थिति की बात करेंगे, तो रात 8 बजकर 4 मिनट तक कर्क राशि में रहेंगे। इसके बाद सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसके साथ ही आज सीता नवमी भी है। आइए जानते हैं शुभ मुहूर्तों में ब्रह्म मुहूर्त और गोधूलि मुहूर्त और अशुभ मुहूर्तों में राहुकाल, यमगण्ड सहित 25 अप्रैल का संपूर्ण पंचांग…
विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि
शक सम्वत – 1948, पराभव
पूर्णिमांत – बैशाख
अमांत – बैशाख
वार-शनिवार
व्रत- सीता नवमी
तिथि– शुक्ल पक्ष नवमी 06:28 पीएम, फिर दशमी तिथि आरंभ
नक्षत्र- आश्लेषा 08:04 पीएम तक, फिर मघा नक्षत्र आरंभ
करण
बालव – 06:51 एएम,
कौलव -06:51 एएम – 06:28 पीएम
तैतिल –06:28 पीएम – 26 अप्रैल 06:14 एएम
योग
गण्ड – 11:43 पीएम तक, फिर वृद्धि योग
रवि योग- 05:46 ए एम से 05:45 ए एम, अप्रैल 26
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय – 6:02 ए एम
सूर्यास्त – 6:47 पी एम
चन्द्रोदय – 25 अप्रैल 1:19 ए एम
चन्द्रास्त – 26 अप्रैल 2:34 ए एम
आज का अशुभ काल
राहुकाल – 9:13 ए एम– 10:49 ए एम
यम गण्ड – 2:00 पी एम– 3:36 पी एम
कुलिक – 6:02 ए एम– 7:37 ए एम
दुर्मुहूर्त – 07:44 ए एम– 08:35 ए एम
वर्ज्यम् – 08:57 ए एम– 10:32 ए एम
आज का शुभ काल
अभिजीत मुहूर्त – 11:59 ए एम– 12:50 पी एम
अमृत काल – 06:28 पी एम– 08:03 पी एम
ब्रह्म मुहूर्त – 04:25 ए एम– 05:13 ए एम
सूर्य राशि- सूर्य मेष राशि पर है
चंद्र राशि- चंद्रमा रात 08:04 तक कर्क राशि उपरांत सिंह राशि पर संचार करेगा
डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।