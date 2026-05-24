Aaj Ka Panchang 24 May 2026 (पंचांग 24 मई 2026): आज ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के साथ रविवार का दिन है। पंचांग के अनुसार, नवमी तिथि पूरे दिन रहने वाली है। 25 मई को सुबह 4 बजकर 30 मिनट पर समाप्त हो रही है। इसके साथ ही आज पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र के साथ हर्षण योग का निर्माण हो रहा है। आइए जानते हैं शुभ मुहूर्तों में ब्रह्म मुहूर्त और गोधूलि मुहूर्त और अशुभ मुहूर्तों में राहुकाल, यमगण्ड सहित 25 मई का संपूर्ण पंचांग…

विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि

शक सम्वत – 1948, पराभव

अमांत महीना- ज्येष्ठ (अधिक)

पूर्णिमांत महीना – ज्येष्ठ (अधिक)

तिथि – नवमी – 04:30 ए एम, मई 25 तक, फिर दशमी

पक्ष – शुक्ल पक्ष

वार – रविवार

नक्षत्र – पूर्वाफाल्गुनी – 02:51 ए एम, मई 25 तक

योग – हर्षण – 03:45 ए एम, मई 25 तक

करण

बालव – 04:23 पी एम तक

कौलव – 04:30 ए एम, मई 25 तक

आज का शुभ समय

अभिजित मुहूर्त – 11:44 ए एम से 12:35 पी एम

ब्रह्म मुहूर्त – 04:15 ए एम से 05:00 ए एम

गोधूलि मुहूर्त- 06:33 पी एम से 06:55 पी एम

अमृत काल – 08:14 पी एम – 09:53 पी एम

आज का अशुभ समय

राहुकाल – 04:58 पी एम से 06:34 पी एम

यमगण्ड – 12:09 पी एम से 01:45 पी एम

गुलिक काल – 03:22 पी एम से 04:58 पी एम

दुर्मुहूर्त-04:51 पी एम से 05:43 पी एम

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 05:44 एएम

सूर्यास्त – 06:34 पी एम

चंद्रोदय -01:01 पी एम

चन्द्रास्त – 01:23 ए एम, मई 25

दिशा शूल- पश्चिम

चंद्र राशि- सिंह

सूर्य राशि- वृषभ

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।