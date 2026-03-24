Aaj Ka Panchang 24 March 2026 (24 मार्च का पंचांग): आज चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के साथ मंगलवार का दिन है। पंचांग के अनुसार, षष्ठी तिथि दोपहर 04:08 तक रहने वाली है। इसके बाद सप्तमी तिथि आरंभ हो जाएगी। इसके साथ ही आज चौत्र नवरात्रि का छठा दिन है और आज मां कात्यायनी देवी की पूजा करने का विधान है। इसके साथ ही आज चैती छठ का तीसरा दिन है और आज डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, जिसे संध्या अर्घ्य कहा जाता है। इसके साथ ही आज यमुना छठ भी है। आइए जानते हैं शुभ मुहूर्तों में ब्रह्म मुहूर्त और गोधूलि मुहूर्त और अशुभ मुहूर्तों में राहुकाल, यमगण्ड सहित 24 मार्च का संपूर्ण पंचांग…

तिथि -षष्ठी – 04:07 पी एम तक, फिर सप्तमी

पक्ष – शुक्ल पक्ष

वार – मंगलवार

नक्षत्र – रोहिणी – 07:04 पी एम तक, फिर मृगशिरा

व्रत- चैत्र नवरात्रि का छठा दिन,रोहिणी व्रत, यमुना छठ, षष्टी, चैती छठ का तीसरा दिन

योग

प्रीति – 09:07 ए एम तक, फिर आयुष्मान् योग

रवि योग- 06:21 ए एम से 07:04 पी एम

त्रिपुष्कर योग- 07:04 पीएम – 27 मार्च 06:29 एएम

सर्वार्थ सिद्धि योग- सुबह 6 बजकर 24 मिनट तक

करण

तैतिल – 04:07 पी एम तक

गर – 02:57 ए एम, मार्च 25 तक

आज का शुभ मुहूर्त

अभिजित मुहूर्त – 12:03 पी एम से 12:52 पी एम

ब्रह्म मुहूर्त -04:46 ए एम से 05:33 ए एम

गोधूलि मुहूर्त –06:33 पी एम से 06:56 पी एम

अमृत काल – 04:06 पी एम– 05:35 पी एम

आज का अशुभ मुहूर्त

यमगण्ड –09:24 ए एम से 10:55 ए एम

गुलिक काल – 12:27 पी एम से 01:59 पी एम

दुर्मुहूर्त– 08:47 ए एम से 09:36 ए एम, 11:16 पी एम से 12:03 ए एम, मार्च 25

राहुकाल – 03:31 पी एम से 05:02 पी एम

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 06:20 ए एम

सूर्यास्त -06:34 पी एम

चंद्रोदय – 09:53 ए एम

चन्द्रास्त- 12:33 ए एम, मार्च 25

दिशा शूल- उत्तर

चंद्र राशि – वृषभ राशि

सूर्य राशि -मीन

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।