Aaj Ka Panchang 24 July 2026 (पंचांग 24 जुलाई 2026): आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के साथ शुक्रवार का दिन है। पंचांग के अनुसार दशमी तिथि सुबह 9 बजकर 13 मिनट तक रहने वाली है। इसके बाद एकादशी तिथि आरंभ हो जाएगी। इसके साथ ही आज अनुराधा, ज्येष्ठा नक्षत्र के साथ शुक्ल, ब्रह्म के साथ सर्वार्थसिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही चंद्रमा की स्थिति की बात करें, तो वृश्चिक राशि में ही संचार करेंगे। इसके साथ ही राहुकाल की बात करें, तो सुबह 10:54 से दोपहर 12:33 बजे तक रहने वाला है। आइए जानते हैं शुक्रवार की तिथि, वार, नक्षत्र, योग और राहुकाल का समय सहित अन्य जानकारी…

विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि

शक सम्वत – 1948, पराभव

पूर्णिमांत – आषाढ़

अमांत – आषाढ़

वार-शुक्रवार

तिथि- दशमी तिथि 09:13 एएम, फिर एकादशी तिथि

नक्षत्र- अनुराधा नक्षत्र पूरे दिन

करण

गर – 23 जुलाई 08:06 पीएम– 24 जुलाई 09:13 एएम

वणिज – 24 जुलाई 09:13 एएम– 24 जुलाई 10:23 पीएम

विष्टि – 24 जुलाई 10:23 पीएम– 25 जुलाई 11:34 एएम

योग

शुक्ल – 23 जुलाई 07:19 पीएम– 24 जुलाई 08:11 पीएम

ब्रह्म – 24 जुलाई 08:11 पीएम– 25 जुलाई 09:08 पीएम

सर्वार्थसिद्धि योग – 24 जुलाई 01:42 AM – 25 जुलाई 04:36 एएम

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 5:58 एएम

सूर्यास्त – 7:08 पीएम

चन्द्रोदय – 24 जुलाई 3:11 पीएम

चन्द्रास्त – 25 जुलाई 1:54 एएम

आज का अशुभ काल

राहुकाल – 10:54 एएम– 12:33 पीएम

यम गण्ड – 3:51 पीएम– 5:29 पीएम

कुलिक – 7:36 एएम– 9:15 एएम

दुर्मुहूर्त – 08:36 एएम– 09:28 एएम, 12:59 पीएम– 01:52 पीएम

वर्ज्यम् – 06:11 एएम– 07:59 एएम

आज का शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त – 12:07 पीएम– 12:59 पीएम

अमृत काल – 04:56 पीएम– 06:44 पीएम

ब्रह्म मुहूर्त – 04:22 एएम– 05:10 एएम

सूर्य राशि- कर्क राशि

चंद्र राशि- चंद्रमा वृश्चिक राशि

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।