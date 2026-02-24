Aaj Ka Panchang 24 February 2026 (24 फरवरी 2026 का पंचांग): वैदिक पंंचांग के अनुसार आज फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि सुबह 7 बजकर 7 मिनट तक है। वहीं उसके साथ अष्टमी तिथि शुरू हो जाएगी। साथ ही आज मंगलवार का दिन है। आज फाल्गुन अष्टाह्निका विधान प्रारम्भ, मासिक दुर्गाष्टमी, भद्रा, त्रिपुष्कर योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, आडल योग, ज्वालामुखी योग है। आइए जानते हैं शुभ मुहूर्तों में ब्रह्म मुहूर्त, अभिजित मुहूर्त और गोधूलि मुहूर्त और अशुभ मुहूर्तों में राहुकाल, यमगण्ड सहित 24 फरवरी का संपूर्ण पंचांग….

Kaalsarp Dosh: जन्म कुंडली में कैसे बनता है कालसर्प दोष, जानिए मानव जीवन पर इसका प्रभाव, लक्षण और ज्योतिषीय उपाय

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 6:55 AM

सूर्यास्त – 6:13 PM

चन्द्रोदय – Feb 24 10:58 AM

चन्द्रास्त – Feb 25 1:38 AM

विक्रम संवत – 2082, कालयुक्त

शक सम्वत – 1947, विश्वावसु

पूर्णिमांत – फाल्गुन

अमांत – फाल्गुन

आज की तिथि

शुक्ल पक्ष सप्तमी – Feb 23 09:09 AM – Feb 24 07:02 AM

शुक्ल पक्ष अष्टमी [ क्षय तिथि ] – Feb 24 07:02 AM – Feb 25 04:51 AM

शुक्ल पक्ष नवमी – Feb 25 04:51 AM – Feb 26 02:41 AM

आज का नक्षत्र

कृत्तिका – Feb 23 04:33 PM – Feb 24 03:07 PM

रोहिणी – Feb 24 03:07 PM – Feb 25 01:38 PM

आज का करण

वणिज – Feb 23 08:06 PM – Feb 24 07:02 AM

विष्टि – Feb 24 07:02 AM – Feb 24 05:57 PM

बव – Feb 24 05:57 PM – Feb 25 04:52 AM

बालव – Feb 25 04:52 AM – Feb 25 03:46 PM

आज का योग

इन्द्र – Feb 23 10:18 AM – Feb 24 07:23 AM

वैधृति – Feb 24 07:23 AM – Feb 25 04:26 AM

विष्कुम्भ – Feb 25 04:26 AM – Feb 26 01:28 AM

आज का वार

मंगलवार

आज का त्यौहार और व्रत

होलाष्टक

दुर्गाष्टमी व्रत

अशुभ काल

राहुकाल – 3:23 PM – 4:48 PM

यम गण्ड – 9:44 AM – 11:09 AM

कुलिक – 12:34 PM – 1:58 PM

दुर्मुहूर्त – 09:10 AM – 09:56 AM, 11:17 PM – 12:08 AM

वर्ज्यम् – 06:08 AM – 07:38 AM

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त – 12:11 PM – 12:56 PM

अमृत काल – 12:50 PM – 02:20 PM

ब्रह्म मुहूर्त – 05:18 AM – 06:06 AM

आनन्दादि योग

गद Upto – 03:07 PM

मातंग

सूर्य राशि

सूर्य कुंभ राशि पर है

चंद्र राशि

चन्द्रमा वृषभ राशि पर संचार करेगा (पूरा दिन-रात)

आज का दिशाशूल

मंगलवार को उत्तर दिशा (उत्तर और उत्तर-पश्चिम कोण) में दिशाशूल माना जाता है।

यह भी पढ़ें:



डिसक्लेमर- पंचांग की गणना भौगोलिक स्थान के आधार पर बदल सकती है। अपने शहर के सटीक सूर्योदय, सूर्यास्त और चंद्रोदय के समय के लिए स्थानीय पंचांग का संदर्भ लें।