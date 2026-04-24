Aaj Ka Panchang 24 April 2026 (पंचांग 24 अप्रैल 2026): वैदिक पंचांग अनुसार, आज वैशाख शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि रात 07 बजकर 21 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद नवमी तिथि शुरू हो जाएगी। साथ ही आज बगलामुखी जयन्ती, मासिक दुर्गाष्टमी, भद्रा, गण्ड मूल, रवि योग, आडल योग है। आइए जानते हैं शुभ मुहूर्तों में ब्रह्म मुहूर्त और गोधूलि मुहूर्त और अशुभ मुहूर्तों में राहुकाल, यमगण्ड सहित 24 अप्रैल का संपूर्ण पंचांग…

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सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 5:50 AM

सूर्यास्त – 6:47 PM

चन्द्रोदय – Apr 24 12:00 PM

चन्द्रास्त – Apr 25 2:00 AM

विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि

शक सम्वत – 1948, पराभव

पूर्णिमांत – बैशाख

अमांत – बैशाख

आज की तिथि

शुक्ल पक्ष अष्टमी – Apr 23 08:49 PM – Apr 24 07:22 PM

शुक्ल पक्ष नवमी – Apr 24 07:22 PM – Apr 25 06:28 PM

आज का नक्षत्र

पुष्य – Apr 23 08:57 PM – Apr 24 08:14 PM

आश्लेषा – Apr 24 08:14 PM – Apr 25 08:04 PM

आज का करण

विष्टि – Apr 23 08:49 PM – Apr 24 08:01 AM

बव – Apr 24 08:01 AM – Apr 24 07:22 PM

बालव – Apr 24 07:22 PM – Apr 25 06:51 AM

आज का योग

शूल – Apr 24 03:32 AM – Apr 25 01:24 AM

गण्ड – Apr 25 01:24 AM – Apr 25 11:43 PM

आज का वार

शुक्रवार

अशुभ काल

राहुकाल – 10:42 AM – 12:19 PM

यम गण्ड – 3:33 PM – 5:10 PM

कुलिक – 7:27 AM – 9:04 AM

दुर्मुहूर्त – 08:26 AM – 09:17 AM, 12:45 PM – 01:36 PM

वर्ज्यम् – 04:43 AM – 06:16 AM

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त – 11:53 AM – 12:45 PM

अमृत काल – 02:01 PM – 03:34 PM

ब्रह्म मुहूर्त – 04:13 AM – 05:01 AM

आनन्दादि योग

उत्पात Upto – 08:14 PM

मृत्यु

सूर्य राशि

सूर्य मेष राशि पर है

चंद्र राशि

चन्द्रमा कर्क राशि पर संचार करेगा (पूरा दिन-रात)

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।