Aaj Ka Panchang 23 May 2026 (पंचांग 23 मई 2026): ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के साथ शनिवार का दिन है। पंचांग के अनुसार, अष्टमी तिथि पूरे दिन रहने वाली है। इसके साथ ही आज मघा नक्षत्र के साथ धुव्र, व्याघात योग का निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही आज मासिक दुर्गाष्टमी का व्रत रखा जा रहा है। आइए जानते हैं शुभ मुहूर्तों में ब्रह्म मुहूर्त और गोधूलि मुहूर्त और अशुभ मुहूर्तों में राहुकाल, यमगण्ड सहित 23 मई का संपूर्ण पंचांग…

विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि

शक सम्वत – 1948, पराभव

पूर्णिमांत – ज्येष्ठ

अमांत – ज्येष्ठ

तिथि – अष्टमी – 04:27 ए एम मई 24 तक, नवमी

पक्ष – शुक्ल पक्ष

वार – शनिवार

नक्षत्र- मघा 02:09 ए एम, मई 24 तक, फिर पूर्वाफाल्गुनी

योग – ध्रुव – 06:14 ए एम तक, फिर व्याघात

करण

विष्टि – 04:40 पी एम तक

बव – 04:27 ए एम, मई 24 तक

आज का शुभ समय

अभिजित मुहूर्त – 11:44 ए एम से 12:35 पी एम

ब्रह्म मुहूर्त – 04:15 ए एम से 05:00 ए एम

गोधूलि मुहूर्त- 06:33 पी एम से 06:55 पी एम

आज का अशुभ समय

राहुकाल – 08:57 ए एम से 10:33 ए एम

यमगण्ड – 01:45 पी एम से 03:21 पी एम

गुलिक काल – 05:45 ए एम से 07:21 ए एम

दुर्मुहूर्त- 05:45 ए एम से 06:36 ए एम, 06:36 ए एम से 07:27 ए एम

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 05:45 एएम

सूर्यास्त – 06:34 पी एम

चंद्रोदय – 12:09 पी एम

चन्द्रास्त – 12:45 ए एम, मई 24

दिशा शूल – पूर्व

चंद्र राशि- सिंह

सूर्य राशि – वृषभ

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।