Aaj Ka Panchang 23 March 2026 (23 मार्च का पंचांग): आज चैत्र मास के शुक्ल की पंचमी तिथि रात को 06 बजकर 38 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद सप्तमी शुरू हो जाएगी। साथ ही आज सोमवार का दिन है। वहीं आज लक्ष्मी पञ्चमी, मासिक कार्तिगाई, सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग, विडाल योग है। इसके साथ ही आज चंद्रमा वृष राशि में भ्रमण करेंगे। आइए जानते हैं शुभ मुहूर्तों में ब्रह्म मुहूर्त और गोधूलि मुहूर्त और अशुभ मुहूर्तों में राहुकाल, यमगण्ड सहित 23 मार्च का संपूर्ण पंचांग…

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सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 6:25 AM

सूर्यास्त – 6:29 PM

चन्द्रोदय – Mar 23 8:55 AM

चन्द्रास्त – Mar 23 11:30 PM

विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि

शक सम्वत – 1948, पराभव

पूर्णिमांत – चैत्र

अमांत – चैत्र

आज की तिथि

शुक्ल पक्ष पंचमी – Mar 22 09:16 PM – Mar 23 06:38 PM

शुक्ल पक्ष षष्ठी – Mar 23 06:38 PM – Mar 24 04:08 PM

आज का नक्षत्र

कृत्तिका – Mar 22 10:42 PM – Mar 23 08:49 PM

रोहिणी – Mar 23 08:49 PM – Mar 24 07:04 PM

आज का करण

बव – Mar 22 09:17 PM – Mar 23 07:57 AM

बालव – Mar 23 07:57 AM – Mar 23 06:38 PM

कौलव – Mar 23 06:38 PM – Mar 24 05:22 AM

तैतिल – Mar 24 05:22 AM – Mar 24 04:08 PM

योग

विष्कुम्भ – Mar 22 03:41 PM – Mar 23 12:21 PM

प्रीति – Mar 23 12:21 PM – Mar 24 09:07 AM

आज का वार

सोमवार

त्योहार और व्रत

सोमवार व्रत

अशुभ काल

राहुकाल – 7:56 AM – 9:26 AM

यम गण्ड – 10:57 AM – 12:27 PM

कुलिक – 1:58 PM – 3:28 PM

दुर्मुहूर्त – 12:51 PM – 01:40 PM, 03:16 PM – 04:04 PM

वर्ज्यम् – 09:45 AM – 11:13 AM

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त – 12:03 PM – 12:51 PM

अमृत काल – 06:35 PM – 08:04 PM

ब्रह्म मुहूर्त – 04:48 AM – 05:36 AM

आनन्दादि योग

सुस्थिर Upto – 08:49 PM

वर्धमान

सूर्य राशि

सूर्य मीन राशि पर है

चंद्र राशि

चन्द्रमा वृषभ राशि पर संचार करेगा (पूरा दिन-रात)

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डिसक्लेमर- पंचांग की गणना भौगोलिक स्थान के आधार पर बदल सकती है। अपने शहर के सटीक सूर्योदय, सूर्यास्त और चंद्रोदय के समय के लिए स्थानीय पंचांग का संदर्भ लें।