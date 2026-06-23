Aaj Ka Panchang 23 June 2026 (पंचांग 23 जून 2026): आज ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष नवमी तिथि के साथ मंगलवार का दिन है। पंचांग के अनुसार, नवमी तिथि 04:39 शाम तक रहेगा। इसके बाद दशमी तिथि आरंभ हो जाएगी। इसके साथ ही आज महेश नवमी का व्रत रखने के साथ शिव जी की पूजा करने का विधान है। आज हस्त, चित्रा नक्षत्र के साथ वरियान योग का निर्माण हो रहा है। आइए जानते हैं मंगलवार की तिथि, नक्षत्र, योग, व्रत, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का सटीक समय…

तिथि – नवमी – 04:39 पी एम तक, फिर दशमी
पक्ष –शुक्ल पक्ष
वार -मंगलवार
नक्षत्र – हस्त – 11:54 ए एम तक, फिर चित्रा

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योग

वरीयान – 10:13 ए एम तक, फिर परिघ

करण

कौलव – 04:39 पी एम तक
तैतिल – 05:22 ए एम, जून 24 तक
गर

अमांत महीना – ज्येष्ठ
पूर्णिमांत महीना – ज्येष्ठ

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आज का शुभ मुहूर्त

अभिजित मुहूर्त -11:49 ए एम से 12:40 पी एम
ब्रह्म मुहूर्त – 04:18 ए एम से 05:02 ए एम
गोधूलि मुहूर्त – 06:41 पी एम से 07:04 पी एम

आज का अशुभ मुहूर्त

राहुकाल -03:29 पी एम से 05:06 पी एम
यमगण्ड -09:01 ए एम से 10:38 ए एम
गुलिक काल -12:15 पी एम से 01:52 पी एम
दुर्मुहूर्त- 08:22 ए एम से 09:14 ए एम, 11:08 पी एम से 11:53 पी एम

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सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय -05:47 ए एम
सूर्यास्त -6:43 पी एम
चंद्रोदय -01:23 पी एम
चन्द्रास्त-01:12 ए एम, जून 24

दिशा शूल -उत्तर
चंद्र राशि -कन्या – 12:52 ए एम, जून 24 तक, फिर तुला
सूर्य राशि -मिथुन

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डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।