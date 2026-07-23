Aaj Ka Panchang 23 July 2026 (पंचांग 23 जुलाई 2026): आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष दशमी तिथि के साथ गुरुवार का दिन है। पंचांग के अनुसार नवमी तिथि सुबह 7 बजकर 3 मिनट तक रहने वाली है। इसके बाद दशमी तिथि आरंभ हो जाएगी। इसके साथ ही आज रवि, शुभ, शुक्ल योग के साथ विशाख नक्षत्र का निर्माण हो रहा है। चंद्रमा की स्थिति की बात करें, तो शाम 07:01 तक चंद्रमा तुला राशि में संचार करेंगे। इसके उपरांत वृश्चिक राशि पर प्रवेश कर जाएंगे। इसके साथ ही राहुकाल की बात करें, तो दोपहर 2:12 से दोपहर 3:51 बजे तक रहने वाला है।

विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि

शक सम्वत – 1948, पराभव

पूर्णिमांत – आषाढ़

अमांत – आषाढ़

तिथि- सुबह 7 बजकर 3 मिनट तक, फिर दशमी तिथि आरंभ

नक्षत्र- सुबह से लेकर रात 11:03 बजे तक, फिर अनुराधा नक्षत्र आरंभ

वार- गुरुवार

करण

कौलव -22 जुलाई 06:07 पीएम– 23 जुलाई 07:03 एएम

तैतिल – 07:03 एएम– Jul 23 08:06 पीएम

गर – 08:06 पीएम– Jul 24 09:13 एएम

योग

शुभ – 22 जुलाई 06:41 पीएम– 23 जुलाई 07:19 पीएम

शुक्ल – 23 जुलाई 07:19 पीएम से शुरू

रवि योग- 05:37 ए एम से 05:38 ए एम, जुलाई 24

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 5:57 एएम

सूर्यास्त – 7:09 पीएम

चन्द्रोदय – 23 जुलाई 2:17 पीएम

चन्द्रास्त – 24 जुलाई 1:10 एएम

आज का अशुभ काल

राहुकाल – 2:12 पीएम– 3:51 पीएम

यम गण्ड – 5:57 एएम– 7:36 एएम

कुलिक – 9:15 एएम– 10:54 एएम

दुर्मुहूर्त – 10:21 एएम– 11:14 एएम, 03:37 पीएम– 04:30 पीएम

वर्ज्यम् – 05:16 एएम– 07:03 एएम

आज का शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त – 12:06 पीएम– 12:59 पीएम

अमृत काल – 03:55 पीएम– 05:41 पीएम

ब्रह्म मुहूर्त – 04:21 एएम– 05:09 एएम

सूर्य राशि – कर्क राशि

चंद्र राशि- 23 जुलाई 07:01 पीएम तक तुला

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।