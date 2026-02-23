Aaj Ka Panchang 23 February 2026 (23 फरवरी 2026 का पंचांग): वैदिक पंंचांग के अनुसार आज फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि सुबह 9 बजकर 9 मिनट तक है। साथ ही आज सोमवार का दिन है। आज मासिक कार्तिगाई, रवि योग, आडल योग, विडाल योग है। आइए जानते हैं शुभ मुहूर्तों में ब्रह्म मुहूर्त, अभिजित मुहूर्त और गोधूलि मुहूर्त और अशुभ मुहूर्तों में राहुकाल, यमगण्ड सहित 23 फरवरी का संपूर्ण पंचांग….

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 6:56 AM

सूर्यास्त – 6:12 PM

चन्द्रोदय – Feb 23 10:11 AM

चन्द्रास्त – Feb 24 12:30 AM

विक्रम संवत – 2082, कालयुक्त

शक सम्वत – 1947, विश्वावसु

पूर्णिमांत – फाल्गुन

अमांत – फाल्गुन

आज की तिथि

शुक्ल पक्ष षष्ठी – Feb 22 11:10 AM – Feb 23 09:09 AM

शुक्ल पक्ष सप्तमी – Feb 23 09:09 AM – Feb 24 07:02 AM

आज का नक्षत्र

भरणी – Feb 22 05:54 PM – Feb 23 04:33 PM

कृत्तिका – Feb 23 04:33 PM – Feb 24 03:07 PM

आज का करण

तैतिल – Feb 22 10:11 PM – Feb 23 09:09 AM

गर – Feb 23 09:09 AM – Feb 23 08:06 PM

वणिज – Feb 23 08:06 PM – Feb 24 07:02 AM

आज का योग

ब्रह्म – Feb 22 01:08 PM – Feb 23 10:18 AM

इन्द्र – Feb 23 10:18 AM – Feb 24 07:23 AM

आज का वार

सोमवार

आज का त्यौहार और व्रत

सोमवार व्रत

अशुभ काल

राहुकाल – 8:20 AM – 9:45 AM

यम गण्ड – 11:09 AM – 12:34 PM

कुलिक – 1:58 PM – 3:23 PM

दुर्मुहूर्त – 12:56 PM – 01:42 PM, 03:12 PM – 03:57 PM

वर्ज्यम् – 03:50 AM – 05:20 AM

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त – 12:11 PM – 12:56 PM

अमृत काल – 12:00 PM – 01:31 PM

ब्रह्म मुहूर्त – 05:19 AM – 06:07 AM

आनन्दादि योग

चर Upto – 04:33 PM

सुस्थिर

सूर्य राशि

सूर्य कुंभ राशि पर है

चंद्र राशि

चन्द्रमा फरवरी 23, 10:12 PM तक मेष राशि उपरांत वृषभ राशि पर संचार करेगा

डिसक्लेमर- पंचांग की गणना भौगोलिक स्थान के आधार पर बदल सकती है। अपने शहर के सटीक सूर्योदय, सूर्यास्त और चंद्रोदय के समय के लिए स्थानीय पंचांग का संदर्भ लें।