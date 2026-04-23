Aaj Ka Panchang 23 April 2026 (पंचांग 23 अप्रैल 2026): वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के साथ गुरुवार का दिन है। पंचांग के अनुसार, सप्तमी तिथि 08:49 तक है। इसके बाद अष्टमी तिथि आरंभ हो जाएगी। इसके साथ ही आज पुनर्वसु नक्षत्र के साथ पुष्य नक्षत्र रहेगा। आज गंगा सप्तमी का पर्व मनाया जा रहा है। चंद्रमा की स्थिति की बात करें, तो दोपहर 3 बजकर 13 मिनट तक मिथुन राशि में रहेंगे। इसके बाद कर्क राशि में में संचार करेंगे। आइए जानते हैं शुभ मुहूर्तों में ब्रह्म मुहूर्त और गोधूलि मुहूर्त और अशुभ मुहूर्तों में राहुकाल, यमगण्ड सहित 23 अप्रैल का संपूर्ण पंचांग…

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विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि

शक सम्वत – 1948, पराभव

पूर्णिमांत – बैशाख

अमांत – बैशाख

वार -गुरुवार

तिथि- शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि रात 10:49 बजे तक फिर अष्टमी तिथि आरंभ

सर्वार्थसिद्धि योग – Apr 23 06:03 AM – Apr 23 08:57 PM

अमृतसिद्धि योग – Apr 23 08:57 PM – Apr 24 06:02 AM

गुरू पुष्य योग – Apr 23 08:57 PM – Apr 24 06:02 AM

सर्वार्थसिद्धि योग – Apr 23 08:57 PM – Apr 24 06:02 AM

नक्षत्र– पुनर्वसु नक्षत्र 08:57 PM, फिर पुष्य नक्षत्र

करण

गर – Apr 22 10:50 PM – Apr 23 09:45 AM

वणिज – Apr 23 09:45 AM – Apr 23 08:49 PM

योग

सुकर्मा – Apr 22 09:08 AM – Apr 23 06:07 AM

धृति – Apr 23 06:07 AM – Apr 24 03:32 AM

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 6:03 AM

सूर्यास्त – 6:46 PM

चन्द्रोदय – Apr 23 11:12 AM

चन्द्रास्त – Apr 24 1:12 AM

आज का अशुभ काल

राहुकाल – 2:00 PM – 3:36 PM

यम गण्ड – 6:03 AM – 7:38 AM

कुलिक – 9:14 AM – 10:49 AM

दुर्मुहूर्त – 10:17 AM – 11:08 AM, 03:23 PM – 04:14 PM

वर्ज्यम् – 09:35 AM – 11:06 AM, 04:43 AM – 06:16 AM

आज का शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त – 11:59 AM – 12:50 PM

अमृत काल – 06:40 PM – 08:11 PM

ब्रह्म मुहूर्त – 04:26 AM – 05:14 AM

सूर्य- राशि- सूर्य मेष राशि पर है

चंद्र राशि- चंद्रमा 03:13 PM तक मिथुन राशि और फिर कर्क राशि संचार करेंगे

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।