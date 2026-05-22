Aaj Ka Panchang 22 May 2026 (आज का पंचांग 22 मई 2026): ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के साथ शुक्रवार का दिन है। पंचांग के अनुसार षष्ठी तिथि सुबह 6 बजकर 24 मिनट तक है। इसके बाद सप्तमी तिथि आरंभ हो जाएगी। इसके साथ ही आज आश्लेषा, मघा नक्षत्र के साथ वृद्धि, धुव्र योग का निर्माण हो रहा है। आइए जानते हैं शुभ मुहूर्तों में ब्रह्म मुहूर्त और गोधूलि मुहूर्त और अशुभ मुहूर्तों में राहुकाल, यमगण्ड सहित 22 मई का संपूर्ण पंचांग…
विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि
शक सम्वत – 1948, पराभव
पूर्णिमांत – ज्येष्ठ
अमांत – ज्येष्ठ
वार- शुक्रवार
तिथि – षष्ठी – 06:24 ए एम तक, फिर सप्तमी तिथि आरंभ
पक्ष – शुक्ल पक्ष
नक्षत्र – अश्लेशा – 02:08 ए एम, मई 23 तक, फिर मघा
योग
वृद्धि – 08:19 ए एम तक, फिर ध्रुव
करण
तैतिल – 06:24 ए एम तक
गर – 05:38 पी एम तक
वणिज – 05:04 ए एम, मई 23 तक
आज का शुभ समय
अभिजित मुहूर्त – 11:43 ए एम से 12:35 पी एम
ब्रह्म मुहूर्त – 04:15 ए एम से 05:00 ए एम
गोधूलि मुहूर्त -06:32 पी एम से 06:55 पी एम
आज का अशुभ समय
राहुकाल- 10:33 ए एम से 12:09 पी एम
यमगण्ड – 03:21 पी एम से 04:57 पी एम
गुलिक काल -07:21 ए एम से 08:57 ए एम
दुर्मुहूर्त- 08:18 ए एम से 09:10 ए एम, 12:35 पी एम से 01:26 पी एम
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय – 05:45 एएम
सूर्यास्त – 06:33 पी एम
चंद्रोदय – 11:14 ए एम
चन्द्रास्त- 12:04 ए एम, मई 23
दिशा शूल- पश्चिम
चंद्र राशि – कर्क – 02:08 ए एम, मई 23 तक, फिर सिंह
सूर्य राशि – वृषभ
डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।