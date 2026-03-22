Aaj Ka Panchang 22 March 2026 (पंचांग 22 मार्च 2026): आज चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के साथ रविवार का दिन है। आज चैत्र नवरात्रि का चौथा दिन होने के साथ विनायक गणेश चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा। आज चैत्र मास के शुक्ल की चतुर्थी तिथि रात को 09 बजकर 16 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद पंचमी शुरू हो जाएगी। साथ ही आज रविवार का दिन है। वहीं आज वासुदेव चतुर्थी, भद्रा, रवि योग, ज्वालामुखी योग। इसके साथ ही आज चंद्रमा मेष राशि में भ्रमण करेंगे। आइए जानते हैं शुभ मुहूर्तों में ब्रह्म मुहूर्त, चौघड़ियां मुहूर्त, अभिजित मुहूर्त और गोधूलि मुहूर्त और अशुभ मुहूर्तों में राहुकाल, यमगण्ड सहित 22 मार्च का संपूर्ण पंचांग…

आज का पंचांग

विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि

शक सम्वत – 1948 पराभव

तिथि – चतुर्थी – 21:19:05 तक

नक्षत्र – भरणी – 22:43:22 तक

करण – वणिज – 10:39:13 तक, विष्टि – 21:19:05 तक

पक्ष – शुक्ल

योग – वैधृति – 15:40:57 तक

वार – रविवार

सूर्य व चन्द्र से संबंधित गणनाएं

सूर्योदय – 06:23:32

सूर्यास्त – 18:33:17

चन्द्र राशि – मेष – 28:14:39 तक

चन्द्रोदय – 08:09:59

चन्द्रास्त – 22:19:59

ऋतु – वसंत

दिशा शूल

दिशा शूल – पश्चिम

शुभ समय (शुभ मुहूर्त)

अभिजीत – 12:04:05 से 12:52:44 तक

अशुभ समय (अशुभ मुहूर्त)

दुष्टमुहूर्त – 16:55:59 से 17:44:38 तक

कुलिक – 16:55:59 से 17:44:38 तक

कंटक – 10:26:47 से 11:15:26 तक

राहु काल – 17:02:04 से 18:33:17 तक

कालवेला / अर्द्धयाम – 12:04:05 से 12:52:44 तक

यमघण्ट – 13:41:23 से 14:30:02 तक

यमगण्ड – 12:28:25 से 13:59:38 तक

गुलिक काल – 15:30:51 से 17:02:04 तक

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।