Aaj ka Panchang 22 June 2026 (आज का पंचांग 22 जून 2026): वैदिक पंचांग अनुसार, आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि शाम 3 बजकर 39 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद नवमी तिथि शुरू हो जाएगी। साथ ही आज धूमावती जयन्ती, मासिक दुर्गाष्टमी, रवि योग, आडल योग है। साथ ही आज उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र सुबह 10 बजकर 22 मिनट तक रहेगा। वहीं इसके बाद हस्त नक्षत्र शुरू हो जाएगा। आइए जानते हैं सोमवार की तिथि, नक्षत्र, योग, व्रत, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का सटीक समय…
मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रह सकता है जुलाई का महीना, जानें करियर- कारोबार, धन और सेहत का हाल
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय – 5:28 AM
सूर्यास्त – 7:17 PM
चन्द्रोदय – Jun 22 12:45 PM
चन्द्रास्त – Jun 23 12:38 AM
विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि
शक सम्वत – 1948, पराभव
पूर्णिमांत – ज्येष्ठ
अमांत – ज्येष्ठ
आज की तिथि
शुक्ल पक्ष अष्टमी – Jun 21 03:20 PM – Jun 22 03:40 PM
शुक्ल पक्ष नवमी – Jun 22 03:40 PM – Jun 23 04:39 PM
आज का नक्षत्र
उत्तर फाल्गुनी – Jun 21 09:31 AM – Jun 22 10:22 AM
हस्त – Jun 22 10:22 AM – Jun 23 11:53 AM
आज का करण
बव – Jun 22 03:25 AM – Jun 22 03:40 PM
बालव – Jun 22 03:40 PM – Jun 23 04:05 AM
कौलव – Jun 23 04:05 AM – Jun 23 04:40 PM
आज का योग
व्यातीपात – Jun 21 11:21 AM – Jun 22 10:30 AM
वरीयान – Jun 22 10:30 AM – Jun 23 10:13 AM
वार
सोमवार
त्यौहार और व्रत
दुर्गाष्टमी व्रत
धूमावती जयंती
वृषभ व्रत
अशुभ काल
राहुकाल – 7:12 AM – 8:55 AM
यम गण्ड – 10:39 AM – 12:23 PM
कुलिक – 2:06 PM – 3:50 PM
दुर्मुहूर्त – 12:50 PM – 01:45 PM, 03:36 PM – 04:31 PM
वर्ज्यम् – 07:18 PM – 09:00 PM
शुभ काल
अभिजीत मुहूर्त – 11:55 AM – 12:50 PM
अमृत काल – None
ब्रह्म मुहूर्त – 03:52 AM – 04:40 AM
आनन्दादि योग
श्रीवत्स Upto – 10:22 AM
वज्र
सूर्य राशि
सूर्य मिथुन राशि पर है
चंद्र राशि
चन्द्रमा कन्या राशि पर संचार करेगा (पूरा दिन-रात)
डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।