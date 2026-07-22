Aaj Ka Panchang 22 July 2026 (पंचांग 22 जुलाई 2026): आज आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि के साथ बुधवार का दिन है। पंचांग के अनुसार, नवमी तिथि पूरे दिन रहने वाली है। इसके साथ ही आज स्वाती नक्षत्र रात्रि 11 बजकर 3 मिनट तक रहेगा और फिर विशाखा नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। इसके साथ ही आद साध्य, शुभ के साथ रवि योग का निर्माण हो रहा है। आज राहुकाल के समय की बात करें, तो दोपहर 12 बजकर 27 मिनट से लेकर 2 बजकर 10 मिनट तक। वहीं चंद्रमा तुला राशि में संचार करेंगे।
तिथि- नवमी – पूर्ण रात्रि तक
पक्ष-शुक्ल पक्ष
वार- बुधवार
नक्षत्र- स्वाती – 11:03 पी एम तक, विशाखा
योग- साध्य – 06:42 पी एम तक, शुभ
रवि योग- 11:03 पी एम से 05:37 ए एम, जुलाई 23
करण
बालव – 06:06 पी एम तक
कौलव – पूर्ण रात्रि तक
अमांत महीना- आषाढ़
पूर्णिमांत महीना- आषाढ़
आज का शुभ मुहूर्त
अभिजित मुहूर्त- कोई नहीं
ब्रह्म मुहूर्त- 04:14 ए एम से 04:55 ए एम
गोधूलि मुहूर्त- 07:16 पी एम से 07:37 पी एम
आज का अशुभ मुहूर्त
राहुकाल- 12:27 पी एम से 02:10 पी एम
यमगण्ड- 07:19 ए एम से 09:02 ए एम
गुलिक काल- 10:44 ए एम से 12:27 पी एम
दुर्मुहूर्त- 12:00 पी एम से 12:54 पी एम
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 05:37 AM
सूर्यास्त- 07:18 PM
चंद्रोदय- 01:30 पी एम
चन्द्रास्त- 12:09 ए एम, जुलाई 23
दिशा शूल- उत्तर
चंद्र राशि- तुला
सूर्य राशि- कर्क
डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।