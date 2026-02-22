Aaj Ka Panchang 22 February 2026 (9 फरवरी 2026 का पंचांग): फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि तिथि के साथ रविवार का दिन है। पंचांग के अनुसार पंचमी तिथि सुबह 11 बजकर 10 मिनट तक रहने वाली है। इसके बाद षष्ठी तिथि आरंभ हो जाएगी। आज अश्विनी, भरणी नक्षत्र के साथ शुक्ल, ब्रह्म के साथ सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। इसके अलावा आज स्कंद षष्ठी का व्रत रखा जा रहा है। आज भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय की विधिवत पूजा करने का विधान है। आइए जानते हैं शुभ मुहूर्तों में ब्रह्म मुहूर्त, अभिजित मुहूर्त और गोधूलि मुहूर्त और अशुभ मुहूर्तों में राहुकाल, यमगण्ड सहित 22 फरवरी का संपूर्ण पंचांग….

विक्रम संवत – 2082, कालयुक्त

शक सम्वत – 1947, विश्वावसु

पूर्णिमांत – फाल्गुन

अमांत – माघ

तिथि- पंचमी तिथि सुबह 11:10 ए एम तक, फिर, षष्ठी तिथि

वार-रविवार

पक्ष-शुक्ल

नक्षत्र- अश्विनी सुबह 05:54 पीएम

करण

बालव – तड़ते 12:07 ए एम –11:10 ए एम

कौलव – सुबह 11:10 ए एम– रात 10:11 पीएम

तैतिल – रात को 10:11 पीएम से अगले दिन

आज का योग

योग- शुक्ल दोपहर 01:08 तक, फिर ब्रह्म योग

सर्वार्थसिद्धि योग – 06:58 ए एम – 05:54 पीएम

आज का अशुभ मुहूर्त

राहुकाल – 4:57 पीएम – 6:22 पीएम

यम गण्ड – 12:40 पीएम– 2:05 पीएम

कुलिक – 3:31 पीएम– 4:57 पीएम

दुर्मुहूर्त – 04:51 पीएम– 05:36 पीएम

वर्ज्यम् – 02:06 पीएम– 03:37 पीएम, 02:57 ए एम– 04:28 ए एम

आज का शुभ मुहूर्त

अभिजीत मुहूर्त – 12:17 पीएम– 01:03 पीएम

अमृत काल – 11:03 ए एम– 12:34 पीएम

ब्रह्म मुहूर्त – 05:21 ए एम– 06:09 ए एम

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 6:58 ए एम

सूर्यास्त – 6:22 पीएम

चन्द्रोदय – 9:46 ए एम

चन्द्रास्त – 11:17 पीएम

सूर्य- कुंभ राशि

चंद्रमा- मेष

डिसक्लेमर- पंचांग की गणना भौगोलिक स्थान के आधार पर बदल सकती है। अपने शहर के सटीक सूर्योदय, सूर्यास्त और चंद्रोदय के समय के लिए स्थानीय पंचांग का संदर्भ लें।