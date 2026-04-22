Aaj Ka Panchang 22 April 2026 (पंचांग 22 अप्रैल 2026): वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के साथ बुधवार का दिन है। पंचांग के अनुसार, षष्ठी तिथि रात 10 बजकर 49 मिनट तक रहने वाली है। इसके बाद सप्तमी तिथि आरंभ हो जाएगी। आज आर्द्रा, पुनर्वसु नक्षत्र के साथ अतिगण्ड, सुकर्मा योग के साथ रवि योग बन रहा है। आइए जानते हैं शुभ मुहूर्तों में ब्रह्म मुहूर्त और गोधूलि मुहूर्त और अशुभ मुहूर्तों में राहुकाल, यमगण्ड सहित 22 अप्रैल का संपूर्ण पंचांग…

विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि

शक सम्वत – 1948, पराभव

पूर्णिमांत – बैशाख

अमांत – बैशाख

वार-बुधवार

त्यौहार और व्रत-षष्टी

तिथि– शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि रात 10:49 बजे तक, फिर सप्तमी तिथि आरंभ

नक्षत्र- आद्रा – 21 अप्रैल 10:13 पीएम, फिर पुनर्वसु नक्षत्र आरंभ

करण

कौलव – 22 अप्रैल 01:20 ए एम – 12:पीएम

तैतिल – 12:01 पीएम– Apr 22 10:50 पीएम, फिर गर

योग-अतिगण्ड – 09:08 ए एम तक, फिर सुकर्मा योग आरंभ

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 6:04 ए एम

सूर्यास्त – 6:46 पीएम

चन्द्रोदय – 22 अप्रैल 10:06 ए एम

चन्द्रास्त – 23 अप्रैल 12:21 ए एम

आज का अशुभ काल

राहुकाल – 12:25 पीएम– 2:00 पीएम

यम गण्ड – 7:39 ए एम– 9:14 ए एम

कुलिक – 10:50 ए एम– 12:25 पीएम

दुर्मुहूर्त – 11:59 ए एम– 12:50 पीएम

वर्ज्यम् – 07:45 ए एम– 09:14 ए एम

आज का शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त – Nil

अमृत काल – 12:56 ए एम– 02:25 ए एम

ब्रह्म मुहूर्त – 04:27 एएम– 05:15 एएम

सूर्य राशि- सूर्य मेष राशि पर है

चंद्र राशि- चन्द्रमा मिथुन राशि पर संचार करेगा (पूरा दिन-रात)

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।