Aaj Ka Panchang 21 May 2026 (पंचांग 21 मई 2026): ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के साथ गुरुवार का दिन है। पंचांग के अनुसार पंचमी तिथि सुबह 8 बजकर 26 मिनट तक रहने वाली है। इसके बाद षष्ठी तिथि आरंभ हो जाएगी। इसके साथ ही आज पुष्य, आश्लेषा नक्षत्र के साथ गण्ड, वृद्धि योग के साथ अमृत सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। आइए जानते हैं शुभ मुहूर्तों में ब्रह्म मुहूर्त और गोधूलि मुहूर्त और अशुभ मुहूर्तों में राहुकाल, यमगण्ड सहित 21 मई का संपूर्ण पंचांग…

विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि
शक सम्वत – 1948, पराभव
पूर्णिमांत – ज्येष्ठ
अमांत – ज्येष्ठ
वार-गुरुवार
तिथि- शुक्ल पक्ष पंचमी 08:26 एएम, फिर षष्ठी तिथि आरंभ

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नक्षत्र

पुष्य – 04:12 एएम- 22 मई 02:49 एएम

करण

बालव- 20 मई 09:42 पीएम – 21 मई 08:27 एएम
कौलव – 21 मई 08:27 एएम – 21 मई 07:21 पीएम
तैतिल – 21 मई 07:21 पीएम – 22 मई 06:25 एएम

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योग

गण्ड –10:58 एएम, फिर वृद्धि योग
अमृतसिद्धि योग – 21 मई 05:47 एएम- 22 मई 02:49 एएम
गुरू पुष्य योग – 21 मई 05:47 एएम- 22 मई 02:49 एएम
सर्वार्थसिद्धि योग – 21 मई 05:47 एएम- 22 मई 02:49 एएम

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 5:47 एएम
सूर्यास्त – 6:59 PM
चन्द्रोदय – 21 मई 10:06 एएम
चन्द्रास्त – 21 मई 11:53 पीएम

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आज का अशुभ काल

राहुकाल- 2:02 PM – 3:41 PM
यम गण्ड – 5:47 एएम– 7:26 एएम
कुलिक – 9:05 एएम– 10:44 एएम
दुर्मुहूर्त – 10:11 एएम– 11:04 एएम, 03:28 PM – 04:21 PM
वर्ज्यम् – 11:44 एएम– 01:14 PM

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आज का शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त – 11:57 एएम– 12:49 PM
अमृत काल – 08:47 PM – 10:17 PM
ब्रह्म मुहूर्त – 04:10 एएम– 04:58 एएम

सूर्य राशि- सूर्य वृषभ राशि पर है
चंद्र राशि- चन्द्रमा कर्क राशि पर संचार

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डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।