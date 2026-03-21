Aaj Ka Panchang 21 March 2026 ( पंचांग 21 मार्च 2026): आज चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के साथ शनिवार का दिन है। आज चैत्र नवरात्रि का तीसरा दिन होने के साथ गणगौर पूजा की जा रही है। इसके साथ ही आज मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप मां चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी। इसके साथ ही आज रवि, सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। आइए जानते हैं शुभ मुहूर्तों में ब्रह्म मुहूर्त, चौघड़ियां मुहूर्त, अभिजित मुहूर्त और गोधूलि मुहूर्त और अशुभ मुहूर्तों में राहुकाल, यमगण्ड सहित 21 मार्च का संपूर्ण पंचांग…

विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि

शक सम्वत – 1947, विश्वावसु

पूर्णिमांत – चैत्र

अमांत – फाल्गुन

तिथि – तृतीया – 11:56 पी एम तक, फिर चतुर्थी

पक्ष – शुक्ल पक्ष

वार – शनिवार

नक्षत्र

अश्विनी – 12:37 ए एम, मार्च 22 तक, फिर भरणी

योग

इन्द्र – 07:01 पी एम तक, फिर वैधृति

करण

तैतिल – 01:14 पी एम तक

गर – 11:56 पी एम तक, फिर वणिज

आज का शुभ मुहूर्त

अभिजित मुहूर्त – 12:04 पी एम से 12:52 पी एम

विजय मुहूर्त– 02:30 पी एम से 03:18 पी एम

गोधूलि मुहूर्त- 06:32 पी एम से 06:55 पी एम

सायाह्न सन्ध्या- 06:33 पी एम से 07:44 पी एम

अमृत काल- 05:58 पी एम से 07:27 पी एम

निशिता मुहूर्त- 12:04 ए एम, मार्च 22 से 12:52 ए एम, मार्च 22

रवि योग- 12:37 ए एम, मार्च 22 से 06:23 ए एम, मार्च 22

आज का अशुभ मुहूर्त

राहुकाल – 09:26 ए एम से 10:57 ए एम

यमगण्ड- 02:00 पी एम से 03:31 पी एम

गुलिक काल- 06:24 ए एम से 07:55 ए एम

विडाल योग- 06:24 ए एम से 12:37 ए एम, मार्च 22

वर्ज्य- 08:56 पी एम से 10:24 पी एम

दुर्मुहूर्त- 06:24 ए एम से 07:13 ए एम

गण्ड मूल- 06:24 ए एम से 12:37 ए एम, मार्च 22, 07:13 ए एम से 08:01 ए एम

बाण चोर – 01:57 ए एम, मार्च 22 तक

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 06:24 ए एम

सूर्यास्त – 06:32 पी एम

चंद्रोदय – 07:35 ए एम

चन्द्रास्त- 09:05 पी एम

दिशा शूल- पूर्व

चंद्र राशि – मेष

सूर्य राशि – मीन

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।