Aaj Ka Panchang 21 July 2026 (आज का पंचांग 21 जुलाई 2026): आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के साथ मंगलवार का दिन है। पंचांग के अनुसार, अष्टमी तिथि पूरे दिन रहने वाली है। पंचांग के अनुसार, 22 जून को सुबह 5 बजकर 16 मिनट तक रहने वाली है। इसके बाद नवमी तिथि आरंभ हो जाएगी। इसके साथ ही आज चित्रा, स्वाती नक्षत्र के साथ सिद्ध और साध्य योग का निर्माण हो रहा है। करण विष्टि शाम 4 बजकर 34 मिनट तक उपरांत 22 जुलाई की सुबह 5 बजकर 16 मिनट तक बव उपरांत बालव। राहुकाल दोपहर 3 बजकर 53 मिनट से लेकर शाम 5 बजकर 35 मिनट तक। चंद्रमा की स्थिति की बात करें, तो आज कन्या राशि में सुबह 7 बजकर 54 मिनट तक रहेंगे। इसके बाद तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। आइए जानते हैं मंगलवार की तिथि, नक्षत्र, योग, व्रत, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का सटीक समय…

तिथि- अष्टमी – 05:16 ए एम, जुलाई 22 तक,

पक्ष- शुक्ल पक्ष

वार-मंगलवार

नक्षत्र- चित्रा – 08:49 पी एम तक, फिर स्वाती

योग- सिद्ध – 06:25 पी एम तक, फिर साध्य

करण

विष्टि – 04:34 पी एम तक

बव – 05:16 ए एम, जुलाई 22 तक

अमांत महीना- आषाढ़

पूर्णिमांत महीना- आषाढ़

आज का शुभ मुहूर्त

अभिजित मुहूर्त- 12:00 पी एम से 12:54 पी एम

ब्रह्म मुहूर्त- 04:14 ए एम से 04:55 ए एम

गोधूलि मुहूर्त- 07:17 पी एम से 07:37 पी एम

आज का अशुभ मुहूर्त

राहुकाल- 03:53 पी एम से 05:35 पी एम

यमगण्ड- 09:01 ए एम से 10:44 ए एम

गुलिक काल- 12:27 पी एम से 02:10 पी एम

दुर्मुहूर्त- 08:20 ए एम से 09:15 ए एम, 11:25 पी एम से 12:07 ए एम, जुलाई 22

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय- 05:36 AM

सूर्यास्त- 07:18 PM

चंद्रोदय- 12:33 पी एम

चन्द्रास्त- 11:35 पी एम

दिशा शूल- उत्तर

चंद्र राशि- कन्या – 07:54 ए एम तक, फिर तुला

सूर्य राशि- कर्क

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।