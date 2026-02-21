Aaj Ka Panchang 21 February 2026: आज फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के साथ शनिवार का दिन है। पंचांग के अनुसार चतुर्थी तिथि दोपहर 1 बजकर 1 मिनट तक रहने वाली है। इसके बाद पंचमी तिथि आरंभ हो जाएगी। इसके साथ ही चंद्रमा मेष और सूर्य कुंभ में विराजमान रहेंगे। द्रिक पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को ढुण्ढिराज चतुर्थी का व्रत रखा जाता है। आज के दिन भगवान गणेश की विधिवत पूजा करने के साथ-साथ व्रत रखने का विधान है। मान्यता है कि आज के दिन भगवान गणेश की पूजा करने से हर मनोरथ सिद्ध हो सकते हैं। आइए जानते हैं शुभ मुहूर्तों में ब्रह्म मुहूर्त, अभिजित मुहूर्त और गोधूलि मुहूर्त और अशुभ मुहूर्तों में राहुकाल, यमगण्ड सहित 21 फरवरी का संपूर्ण पंचांग….

तिथि – चतुर्थी तिथि 01:00 पी एम तक, फिर पञ्चमी
पक्ष – शुक्ल पक्ष
वार – शनिवार

रवि योग में ढुण्ढिराज चतुर्थी व्रत

नक्षत्र

रेवती – 07:07 पी एम तक, फिर अश्विनी

योग- शुभ 03:51 पी एम तक, फिर शुक्ल

करण

विष्टि – 01:00 पी एम तक
बव – 12:06 ए एम, फरवरी 22 तक, फिर बालव

आज का शुभ मुहूर्त

अभिजित मुहूर्त – 12:12 पी एम से 12:57 पी एम
ब्रह्म मुहूर्त – 05:13 ए एम से 06:03 ए एम
गोधूलि मुहूर्त- 06:13 पी एम से 06:38 पी एम

आज का अशुभ मुहूर्त

राहुकाल – 09:44 ए एम से 11:09 ए एम
यमगण्ड – 02:00 पी एम से 03:25 पी एम
गुलिक काल -06:54 ए एम से 08:19 ए एम
दुर्मुहूर्त- 06:54 ए एम से 07:39 ए एम, 07:39 ए एम से 08:25 ए एम

आज का चौघड़िया Aaj Ka Choghadiya 21 February 2026)

दिन का चौघड़िया

लाभ: 02:00 पी एम से 03:25 पी एम
अमृत: 03:25 पी एम से 04:50 पी एम
शुभ: 08:19 ए एम से 09:44 ए एम
चर: 12:34 पी एम से 02:00 पी एम

रात का चौघड़िया

शुभ : 09:25 पी एम से 10:59 पी एम
अमृत : 10:59 पी एम से 12:34 ए एम, फरवरी 22
चर : 12:34 ए एम से 02:09 ए एम, फरवरी 22
लाभ : 05:18 ए एम से 06:53 ए एम, फरवरी 22

आज का सूर्योदय और सूर्योस्त का समय

सूर्योदय – 06:54 ए एम
सूर्यास्त – 06:15 पी एम

आज का चंद्रोदय और चंद्रास्त का समय

चंद्रोदय – 08:56 ए एम
चन्द्रास्त – 10:16 पी एम

दिशा शूल – पूर्व

चंद्र राशि – मीन – 07:07 पी एम तक, फिर मेष
सूर्य राशि -कुंभ

डिसक्लेमर- पंचांग की गणना भौगोलिक स्थान के आधार पर बदल सकती है। अपने शहर के सटीक सूर्योदय, सूर्यास्त और चंद्रोदय के समय के लिए स्थानीय पंचांग का संदर्भ लें।