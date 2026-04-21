Aaj Ka Panchang 21 April 2026 (पंचांग 21 अप्रैल 2026): वैदिक पंचांग अनुसार, आज वैशाख शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पूरे दिन रहेगी। वहीं आज शंकराचार्य जयन्ती, सूरदास जयन्ती, रवि योग, विडाल योग है। इसके साथ ही आज चंद्रमा वृष राशि में दोपहर 1 बजे तक संचरण रहेंगे। वहीं उसके बाद मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। साथ ही आज मृगशिरा नक्षत्र रात को 11 बजकर 58 मिनट तक रहेगा। वहीं उसके बाद आर्द्रा शुरू हो जाएगा। आज शुभ मुहूर्त में ब्रह्म मुहूर्त और गोधूलि मुहूर्त हैं। वहीं अशुभ मुहूर्त, राहुकाल, यमगण्ड आदि हैं। अभिजित मुहूर्त, सूर्योदय और सूर्यास्त का समय भी दिया गया है। यह लेख ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित है।

वैशाख पूर्णिमा पर बन रहा सिद्धि योग, जानिए स्नान-दान का शुभ मुहूर्त और धार्मिक महत्व

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 5:53 AM

सूर्यास्त – 6:46 PM

चन्द्रोदय – Apr 21 8:38 AM

चन्द्रास्त – Apr 21 11:31 PM

विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि

शक सम्वत – 1948, पराभव

पूर्णिमांत – बैशाख

अमांत – बैशाख

आज की तिथि

शुक्ल पक्ष पंचमी – Apr 21 04:15 AM – Apr 22 01:20 AM

शुक्ल पक्ष षष्ठी – Apr 22 01:20 AM – Apr 22 10:49 PM

आज का नक्षत्र

म्रृगशीर्षा – Apr 21 02:08 AM – Apr 21 11:58 PM

आद्रा – Apr 21 11:58 PM – Apr 22 10:13 PM

आज का करण

बव – Apr 21 04:15 AM – Apr 21 02:45 PM

बालव – Apr 21 02:45 PM – Apr 22 01:20 AM

कौलव – Apr 22 01:20 AM – Apr 22 12:01 PM

आज का योग

शोभन – Apr 20 04:11 PM – Apr 21 12:30 PM

अतिगण्ड – Apr 21 12:31 PM – Apr 22 09:08 AM

आज का वार

मंगलवार

त्यौहार और व्रत

सूरदास जयंती

अशुभ काल

राहुकाल – 3:32 PM – 5:09 PM

यम गण्ड – 9:06 AM – 10:43 AM

कुलिक – 12:19 PM – 1:56 PM

दुर्मुहूर्त – 08:28 AM – 09:19 AM, 11:12 PM – 11:57 PM

वर्ज्यम् – 07:14 AM – 08:41 AM

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त – 11:53 AM – 12:45 PM

अमृत काल – 03:57 PM – 05:24 PM

ब्रह्म मुहूर्त – 04:16 AM – 05:04 AM

आनन्दादि योग

राक्षस Upto – 11:58 PM

चर

सूर्य राशि

सूर्य मेष राशि पर है

चंद्र राशि

चन्द्रमा अप्रैल 21, 01:00 PM तक वृषभ राशि उपरांत मिथुन राशि पर संचार करेगा

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।