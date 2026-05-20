Aaj Ka Panchang 20 May 2026 (पंचांग 20 मई 2026): ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के साथ बुधवार का दिन है। पंचांग के अनुसार, चतुर्थी तिथि सुबह 11 बजकर 7 मिनट तक रहने वाली है। इसके बाद पंचमी तिथि आरंभ हो जाएगी। इसके साथ ही आज आर्द्रा, पुनर्वसु नक्षत्र के साथ शूल, गण्ड योग का निर्माण हो रहा है। आज वरद गणेश चतुर्थी का व्रत भी रखा जा रहा है। आज गणेश जी की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखने से शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। आइए जानते हैं शुभ मुहूर्तों में ब्रह्म मुहूर्त और गोधूलि मुहूर्त और अशुभ मुहूर्तों में राहुकाल, यमगण्ड सहित 20 मई का संपूर्ण पंचांग…
विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि
शक सम्वत – 1948, पराभव
पूर्णिमांत – ज्येष्ठ
अमांत – ज्येष्ठ
तिथि- शुक्ल पक्ष चतुर्थी 11:07 एएम तक, फिर पंचमी तिथि आरंभ
नक्षत्र- आद्रा 06:11 एएम तक, फिर पुनर्वसु नक्षत्र
करण
विष्टि – सुबह 12:39– 11:07 एएम
बव – 11:07 एएम– 09:42 पीएम
बालव – 9:42 पीएम – 21 मई 08:27 एएम
योग
शूल – 02:09 पीएम तर, फिर गण्ड योग
रवि योग- 05:28 ए एम से 06:11 ए एम
वार- बुधवार
व्रत- वरद चतुर्थी व्रत
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय – 5:47 एएम
सूर्यास्त – 6:59 पीएम
चन्द्रोदय – 20 मई 8:58 एएम
चन्द्रास्त – 20 मई 11:05 PM
आज का अशुभ काल
राहुकाल – 12:23 पीएम– 2:02 पीएम
यम गण्ड – 7:26 एएम– 9:05 एएम
कुलिक – 10:44 एएम– 12:23 पीएम
दुर्मुहूर्त – 11:57 एएम – 12:49 पीएम
वर्ज्यम् – 05:11 पीएम– 06:39 पीएम
आज का शुभ काल
अभिजीत मुहूर्त – कोई नहीं
अमृत काल – 01:16 एएम– 02:44 एएम
ब्रह्म मुहूर्त – 04:11 एएम– 04:59 एएम
सूर्य राशि- सूर्य वृषभ राशि
चंद्र राशि- 20 मई को 10:38 पीएम में मिथुन राशि उपरांत कर्क राशि पर गोचर करेंगे