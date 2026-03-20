Aaj Ka Panchang 20 March 2026 (आज का पंचांग 20 मार्च 2026): चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि के साथ शुक्रवार का दिन है। पंचांग के अनुसार, द्वितीया तिथि पूरे दिन रहने वाला है। इसके साथ ही आज चैत्र नवरात्रि की दूसरा दिन है और मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने का विधान है। इसके साथ ही आज रेवती नक्षत्र के साथ ब्रह्म और इंद्र योग का निर्माण हो रहा है। आइए जानते हैं शुभ मुहूर्तों में ब्रह्म मुहूर्त, चौघड़ियां मुहूर्त, अभिजित मुहूर्त और गोधूलि मुहूर्त और अशुभ मुहूर्तों में राहुकाल, यमगण्ड सहित 20 मार्च का संपूर्ण पंचांग…

विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि

शक सम्वत – 1947, विश्वावसु

पूर्णिमांत – चैत्र

अमांत – फाल्गुन

व्रत- चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन, मां ब्रह्मचारिणी की पूजा

तिथि – द्वितीया – 02:30 ए एम, मार्च 21 तक

पक्ष – शुक्ल पक्ष

वार – शुक्रवार

नक्षत्र – रेवती – 02:27 ए एम, मार्च 21 तक, फिर अश्विनी

योग – ब्रह्म – 10:15 पी एम तक, फिर इन्द्र

सर्वार्थसिद्धि योग – 04:04 ए एम- 21 मार्च 02:27 ए एम

करण

बालव – 03:43 पी एम तक

कौलव – 02:30 ए एम, मार्च 21 तक

आज का शुभ मुहूर्त

अभिजित मुहूर्त -12:04 पी एम से 12:53 पी एम

ब्रह्म मुहूर्त -04:50 ए एम से 05:37 ए एम

गोधूलि मुहूर्त -06:29 पी एम से 06:53 पी एम

अमृत काल – 12:11 ए एम– 01:41 ए एम

आज का अशुभ मुहूर्त

राहुकाल – 10:57 ए एम से 12:28 पी एम

यमगण्ड – 03:30 पी एम से 05:01 पी एम

गुलिक काल –07:56 ए एम से 09:27 ए एम

दुर्मुहूर्त- 08:50 ए एम से 09:39 ए एम, 12:53 पी एम से 01:41 पी एम

सूर्य-चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 06:25 ए एम

सूर्यास्त – 06:32 पी एम

चंद्रोदय -07:00 ए एम

चन्द्रास्त- 07:58 पी एम

आज का चौघड़ियां मुहूर्त 20 मार्च 2026

चर: 06:34 ए एम-08:04 ए एम

लाभ: 08:04 ए एम- 09:34 ए एम

अमृत (वार वेला): 09:34 ए एम- 11:04 ए एम

काल (काल वेला):11:04 ए एम- 12:34 पी एम

शुभ: 12:34 पी एम-14:04 पी एम

रोग:14:04 पी एम-15:34 पी एम

उद्बेग :15:34 पी एम-17:04 पी एम

चर: 17:04 पी एम-18:34 पी एम

रात का चौघड़िया

रोग: 18:34 पी एम-20:03 पी एम

काल: 20:03 पी एम- 21:33 पी एम

लाभ (काल रात्रि): 21:33 पी एम- 23:03 पी एम

उद्बेग: 23:03 पी एम- 00:33 ए एम

शुभ: 00:33 ए एम-02:03 ए एम

अमृत: 02:03 ए एम-03:33 ए एम

चर: 03:33 ए एम-05:03 ए एम

रोग: 05:03 ए एम-06:33 ए एम

दिशा शूल – पश्चिम

चंद्र राशि – मीन – 02:27 ए एम, मार्च 21 तक, फिर मेष

सूर्य राशि – मीन

डिसक्लेमर- पंचांग की गणना भौगोलिक स्थान के आधार पर बदल सकती है। अपने शहर के सटीक सूर्योदय, सूर्यास्त और चंद्रोदय के समय के लिए स्थानीय पंचांग का संदर्भ लें।