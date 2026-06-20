Aaj ka Panchang 20 June 2026 (आज का पंचांग 20 जून 2026): आज ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि के साथ शनिवार का दिन है। पंचांग के अनुसार षष्ठी तिथि दोपहर 3 बजकर 46 मिनट रहने वाली है। इसके बाद सप्तमी तिथि आरंभ हो जाएगी। इसके साथ ही मघा, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के साथ वज्र, सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। चंद्रमा की स्थिति की बात करें, तो सिंह राशि में संचार करेंगे। जहां पर केतु के साथ युति की हुई है। आइए जानते हैं शनिवार की तिथि, नक्षत्र, योग, व्रत, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का सटीक समय…

अमांत महीना- ज्येष्ठ (अधिक)

पूर्णिमांत महीना-ज्येष्ठ (अधिक)

विक्रम संवत- 2083, सिद्धार्थि

शक संवत- 1948, पराभव

तिथि -षष्ठी – 03:46 पी एम तक, फिर सप्तमी

पक्ष -शुक्ल पक्ष

वार -शनिवार

नक्षत्र – मघा – 09:25 ए एम तक, फिर पूर्वाफाल्गुनी

योग

वज्र – 12:48 पी एम तक, फिर सिद्धि

करण

तैतिल – 03:46 पी एम तक

गर – 03:27 ए एम, जून 21 तक

वणिज

अमांत महीना- ज्येष्ठ

पूर्णिमांत महीना – ज्येष्ठ

आज का शुभ मुहूर्त

अभिजित मुहूर्त -11:48 ए एम से 12:40 पी एम

ब्रह्म मुहूर्त –04:17 ए एम से 05:02 ए एम

गोधूलि मुहूर्त- 06:41 पी एम से 07:03 पी एम

आज का अशुभ मुहूर्त

राहुकाल – 09:00 ए एम से 10:37 ए एम

यमगण्ड – 01:51 पी एम से 03:28 पी एम

गुलिक काल -05:46 ए एम से 07:23 ए एम

दुर्मुहूर्त- 05:46 ए एम से 06:38 ए एम, 06:38 ए एम से 07:29 ए एम

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सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय -05:46 सुबह

सूर्यास्त –6:42 शाम

चंद्रोदय -10:54 ए एम

चन्द्रास्त- 11:21 पी एम

दिशा शूल- पूर्व

चंद्र राशि -सिंह

सूर्य राशि -मिथुन

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।