Aaj Ka Panchang 20 July 2026 (आज का पंचांग 20 जुलाई 2026): वैदिक पंचांग अनुसार, आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि पूरे दिन रहेगी। साथ ही आज आषाढ़ अष्टाह्निका विधान प्रारम्भ, भद्रा, रवि योग, आडल योग, विडाल योग है। आज हस्त नक्षत्र शाम 9 बजकर 09 मिनट तक दिन रहेगा। वहीं उसके बाद चित्रा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। आइए जानते हैं सोमवार की तिथि, नक्षत्र, योग, व्रत, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का सटीक समय…

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सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 5:40 AM

सूर्यास्त – 7:14 PM

चन्द्रोदय – Jul 20 11:32 AM

चन्द्रास्त – Jul 20 11:07 PM

विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि

शक सम्वत – 1948, पराभव

पूर्णिमांत – आषाढ़

अमांत – आषाढ़

आज की तिथि

शुक्ल पक्ष सप्तमी – Jul 20 03:30 AM – Jul 21 04:03 AM

शुक्ल पक्ष अष्टमी – Jul 21 04:03 AM – Jul 22 05:16 AM

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आज का नक्षत्र

हस्त – Jul 19 06:11 PM – Jul 20 07:09 PM

चित्रा – Jul 20 07:09 PM – Jul 21 08:49 PM

आज का करण

गर – Jul 20 03:30 AM – Jul 20 03:41 PM

वणिज – Jul 20 03:41 PM – Jul 21 04:03 AM

विष्टि – Jul 21 04:03 AM – Jul 21 04:35 PM

आज का योग

शिव – Jul 19 07:22 PM – Jul 20 06:36 PM

सिद्ध – Jul 20 06:36 PM – Jul 21 06:25 PM

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वार

सोमवार

त्यौहार और व्रत

सोमवार व्रत

अशुभ काल

राहुकाल – 7:22 AM – 9:03 AM

यम गण्ड – 10:45 AM – 12:27 PM

कुलिक – 2:09 PM – 3:51 PM

दुर्मुहूर्त – 12:54 PM – 01:48 PM, 03:37 PM – 04:31 PM

वर्ज्यम् – 03:42 AM – 05:25 AM

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शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त – 12:00 PM – 12:54 PM

अमृत काल – 12:54 PM – 02:34 PM

ब्रह्म मुहूर्त – 04:04 AM – 04:52 AM

आनन्दादि योग

वज्र Upto – 07:09 PM

मुद्गर

सूर्य राशि

सूर्य कर्क राशि पर है

चंद्र राशि

चन्द्रमा कन्या राशि पर संचार करेगा (पूरा दिन-रात)

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।