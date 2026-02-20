Aaj Ka Panchang 20 February 2026 (20 फरवरी 2026 का पंचांग): आज फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के साथ शुक्रवार का दिन है। पंचांग के अनुसार, तृतीया तिथि दोपहर 2 बजकर 38 मिनट तक रहेगी। इसके बाद चतुर्थी तिथि आरंभ हो जाएगी। द्रिक पंचांग के अनुसार आज उत्तराभाद्रपद नक्षत्र के साथ रेवती नक्षत्र रहेगा। इसके साथ ही आज अमृत सिद्धि के साथ सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। आइए जानते हैं शुभ मुहूर्तों में ब्रह्म मुहूर्त, अभिजित मुहूर्त और गोधूलि मुहूर्त और अशुभ मुहूर्तों में राहुकाल, यमगण्ड सहित 20 फरवरी का संपूर्ण पंचांग….

विक्रम संवत – 2082, कालयुक्त

शक सम्वत – 1947, विश्वावसु

पूर्णिमांत – फाल्गुन

अमांत – माघ

तिथि -तृतीया – 02:38 पी एम तक, फिर चतुर्थी

पक्ष –शुक्ल पक्ष

वार –शुक्रवार

नक्षत्र

उत्तर भाद्रपद – 08:07 पी एम तक, रेवती

योग

साध्य – 06:23 पी एम तक, फिर शुभ

करण

गर – 02:38 पी एम तक

वणिज – 01:51 ए एम, फरवरी 21 तक, फिर विष्टि

आज का शुभ मुहूर्त

अभिजित मुहूर्त – 12:12 पी एम से 12:57 पी एम

ब्रह्म मुहूर्त – 05:13 ए एम से 06:04 ए एम

गोधूलि मुहूर्त – 06:12 पी एम से 06:37 पी एम

आज का अशुभ मुहूर्त

राहुकाल – 11:10 ए एम से 12:35 पी एम

यमगण्ड – 03:24 पी एम से 04:49 पी एम

गुलिक काल – 08:20 ए एम से 09:45 ए एम

दुर्मुहूर्त- 09:11 ए एम से 09:56 ए एम, 12:57 पी एम से 01:43 पी एम

आज का सूर्योदय और सूर्योस्त का समय

सूर्योदय – 06:55 ए एम

सूर्यास्त – 06:14 पी एम

आज का चंद्रोदय और चंद्रास्त का समय

चंद्रोदय – 08:24 ए एम

चन्द्रास्त – 06:14 पी एम

दिशा शूल- पश्चिम

चंद्र राशि – मीन

सूर्य राशि – कुंभ

आज का चौघड़िया (Aaj Ka Choghadiya 20 February 2026)

दिन का चौघड़िया

लाभ: 08:20 ए एम से 09:45 ए एम

अमृत: 09:45 ए एम से 11:10 ए एम

शुभ: 12:35 पी एम से 02:00 पी एम

चर: 04:49 पी एम से 06:14 पी एम

रात का चौघड़िया

शुभ: 12:34 ए एम से 02:09 ए एम, फरवरी 21

अमृत: 02:09 ए एम से 03:44 ए एम, फरवरी 21

चर: 03:44 ए एम से 05:19 ए एम, फरवरी 21

लाभ: 09:24 पी एम से 10:59 पी एम

डिसक्लेमर- पंचांग की गणना भौगोलिक स्थान के आधार पर बदल सकती है। अपने शहर के सटीक सूर्योदय, सूर्यास्त और चंद्रोदय के समय के लिए स्थानीय पंचांग का संदर्भ लें।