Aaj Ka Panchang 2 May 2026 (पंचांग 2 मई 2026): ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि के साथ शनिवार का दिन है। पंचांग के अनुसार, प्रतिपदा तिथि पूरे दिन रहने वाली है। इसके साथ ही आज विशाखा, व्यातीपात,वरीयान योग का निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही आज नारद जयंती है। आज चंद्रमा तुला राशि में ही संचार करेंगे। आइए जानते हैं शुभ मुहूर्तों में ब्रह्म मुहूर्त और गोधूलि मुहूर्त और अशुभ मुहूर्तों में राहुकाल, यमगण्ड सहित 2 मई का संपूर्ण पंचांग…
विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि
शक सम्वत – 1948, पराभव
पूर्णिमांत – ज्येष्ठ
अमांत – बैशाख
वार-शनिवार
तिथि- कृष्ण पक्ष प्रतिपदा पूरे दिन
त्योहार और व्रत- नारद जयंती
नक्षत्र- विशाखा सुबह 04:35 से 3 मई सुबह 07:09 तक
करण
बालव – 11:49 एएम
कौलव – 11:49 एएम– 3 मई 12:50 एएम
योग
व्यातीपात – 09:44 पीएम
वरीयान – 02 मई 09:44 पीएम – 3 मई 10:27 पीएम
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय – 5:57 एएम
सूर्यास्त – 6:50 पीएम
चन्द्रोदय – 7:38 पीएम
चन्द्रास्त – 03 मई 6:33 एएम
आज का अशुभ काल
राहुकाल – 9:10 एएम– 10:47 एएम
यम गण्ड – 2:00 पीएम– 3:37 पीएम
कुलिक – 5:57 एएम– 7:33 एएम
दुर्मुहूर्त – 07:40 एएम– 08:31 एएम
वर्ज्यम् – 10:47 एएम– 12:33 पीएम
आज का शुभ काल
अभिजीत मुहूर्त – 11:58 एएम– 12:49 पीएम
अमृत काल – 09:24 पीएम– 11:10 पीएम
ब्रह्म मुहूर्त – 04:20 एएम– 05:08 एएम
सूर्य राशि- सूर्य मेष राशि पर है
चंद्र राशि- 3 मई सुबह 12:29 बजे तुला राशि से निकलकर वृश्चिक राशि पर संचार करेगा
डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।