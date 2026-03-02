Aaj Ka Panchang 2 March 2026 (2 मार्च का पंचांग): फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि शाम को 5 बजकर 55 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद पूर्णिमा तिथि शुरू हो जाएगी। वहीं आज सोमवार का दिन है। इसके साथ ही आज फाल्गुन चौमासी चौदस, भद्रा, गण्ड मूल, रवि योग, आडल योग, विडाल योग है। आइए जानते हैं शुभ मुहूर्तों में ब्रह्म मुहूर्त, अभिजित मुहूर्त और गोधूलि मुहूर्त और अशुभ मुहूर्तों में राहुकाल, यमगण्ड सहित 2 मार्च का संपूर्ण पंचांग…

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 6:49 AM

सूर्यास्त – 6:17 PM

चन्द्रोदय – Mar 02 5:20 PM

चन्द्रास्त – Mar 03 6:32 AM

विक्रम संवत – 2082, कालयुक्त

शक सम्वत – 1947, विश्वावसु

पूर्णिमांत – फाल्गुन

अमांत – फाल्गुन

आज की तिथि

शुक्ल पक्ष चतुर्दशी – Mar 01 07:09 PM – Mar 02 05:55 PM

शुक्ल पक्ष पूर्णिमा – Mar 02 05:55 PM – Mar 03 05:07 PM

आज का नक्षत्र

आश्लेषा – Mar 01 08:34 AM – Mar 02 07:51 AM

मघा – Mar 02 07:51 AM – Mar 03 07:31 AM

आज का करण

वणिज – Mar 02 06:30 AM – Mar 02 05:56 PM

विष्टि – Mar 02 05:56 PM – Mar 03 05:28 AM

बव – Mar 03 05:28 AM – Mar 03 05:07 PM

आज का योग

अतिगण्ड – Mar 01 02:32 PM – Mar 02 12:18 PM

सुकर्मा – Mar 02 12:18 PM – Mar 03 10:24 AM

आज का वार

सोमवार

अशुभ काल

राहुकाल – 8:15 AM – 9:41 AM

यम गण्ड – 11:07 AM – 12:33 PM

कुलिक – 1:59 PM – 3:25 PM

दुर्मुहूर्त – 12:56 PM – 01:41 PM, 03:13 PM – 03:59 PM

वर्ज्यम् – 07:41 PM – 09:16 PM

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त – 12:10 PM – 12:56 PM

अमृत काल – 06:17 AM – 07:50 AM, 05:08 AM – 06:43 AM

ब्रह्म मुहूर्त – 05:11 AM – 05:59 AM

आनन्दादि योग

सौम्य Upto – 07:51 AM

ध्वांक्ष

सूर्या राशि

सूर्य कुंभ राशि पर है

चंद्र राशि

चन्द्रमा मार्च 02, 07:51 AM तक कर्क राशि उपरांत सिंह राशि पर संचार करेगा

दिशाशूल

सोमवार को पूर्व दिशा में दिशाशूल होता है।

डिसक्लेमर- पंचांग की गणना भौगोलिक स्थान के आधार पर बदल सकती है। अपने शहर के सटीक सूर्योदय, सूर्यास्त और चंद्रोदय के समय के लिए स्थानीय पंचांग का संदर्भ लें।