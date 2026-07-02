Aaj Ka Panchang 2 July 2026 ( आज का पंचांग 2 जुलाई 2026): आज आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि के साथ गुरुवार का दिन है। पंचांग के अनुसार, द्वितीया तिथि सुबह 9 बजकर 37 मिनट तक रहने वाली है। इसके बाद तृतीया तिथि आरंभ हो जाएगी। इसके साथ ही आज उत्तराषाढ़ा, श्रवण नक्षत्र के साथ वैधृति और विष्कुंभ योग का निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही चंद्रमा की स्थिति की बात करें, तो आज मकर राशि में ही संचरण करेंगे। आइए जानते हैं गुरुवार की तिथि, नक्षत्र, योग, व्रत, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का सटीक समय…

तिथि- द्वितीया – 09:37 ए एम तक, तृतीया
पक्ष- कृष्ण पक्ष
वार-गुरुवार
नक्षत्र- उत्तराषाढा – 09:27 ए एम तक, फिर श्रवण
योग- वैधृति – 04:39 पी एम तक, विष्कुंभ

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करण

गर – 09:37 ए एम तक
वणिज – 10:31 पी एम तक
विष्टि

अमांत महीना-ज्येष्ठ
पूर्णिमांत महीना-आषाढ़

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आज का शुभ मुहूर्त

अभिजित मुहूर्त-11:57 ए एम से 12:53 पी एम
ब्रह्म मुहूर्त- 04:06 ए एम से 04:47 ए एम
गोधूलि मुहूर्त- 07:21 पी एम से 07:41 पी एम

आज का अशुभ मुहूर्त

राहुकाल-02:09 पी एम से 03:54 पी एम
यमगण्ड- 05:27 ए एम से 07:11 ए एम
गुलिक काल- 08:56 ए एम से 10:40 ए एम
दुर्मुहूर्त- 10:05 ए एम से 11:01 ए एम, 03:40 पी एम से 04:35 पी एम

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सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय- 05:27 ए एम
सूर्यास्त-06:23 पी एम
चंद्रोदय-09:19 पी एम
चन्द्रास्त- 07:09 ए एम

दिशा शूल- दक्षिण
चंद्र राशि-मकर
सूर्य राशि- मिथुन

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डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।