Aaj Ka Panchang 2 August 2026 (आज का पंचांग 2 अगस्त 2026): आज श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के साथ रविवार का दिन है। पंचांग के अनुसार , चतुर्थी तिथि रात 11 बजकर 15 मिनट तक रहने वाली हैं। इसके बाद पंचमी तिथि आरंभ हो जाएगी। इसके साथ ही आज संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत रखा जा रहा है। इसके अलावा आज पापी ग्रह राहु धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करने वाला है। चंद्रमा की स्थिति की बात करें, तो दोपहर तक कुंभ में रहेंगे और फिर मीन में प्रवेश कर जाएंगे। आइए जानते हैं रविवार की तिथि, वार, नक्षत्र, योग और राहुकाल का समय सहित अन्य जानकारी…

विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि
शक सम्वत – 1948, पराभव
पूर्णिमांत – श्रावण
अमांत – आषाढ़
वार-रविवार
व्रत- संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत
तिथि- कृष्ण पक्ष की चतुर्थी- 11: 15 पीएम, फिर पंचमी तिथि आरंभ
नक्षत्र- पूर्वभाद्रपदा 09:37 पीएम, फिर उत्तरभाद्रपदा आरंभ

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करण

बव – सुबह से लेकर 11:15 एएम
बालव – 11:15 एएम– 11:15 पीएम
कौलव – 11:15 पीएम– 03 अगस्त 11:09 एएम

योग

अतिगण्ड – 10:29 पीएम, फिर सुकर्मा योग आरंभ
सर्वार्थसिद्धि योग – 2 अगस्त 09:37 पीएम – 03 अगस्त 06:02 एएम

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सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 6:01 एएम
सूर्यास्त – 7:04 पीएम
चन्द्रोदय – 9:26 पीएम
चन्द्रास्त – 03 अगस्त 9:58 एएम

आज का अशुभ काल

राहुकाल – 5:26 पीएम– 7:04 पीएम
यम गण्ड – 12:33 पीएम– 2:10 पीएम
कुलिक – 3:48 पीएम– 5:26 पीएम
दुर्मुहूर्त – 05:20 पीएम – 06:12 पीएम

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आज का शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त – 12:07 पीएम– 12:59 पीएम
अमृत काल – 01:19 पीएम– 02:58 पीएम
ब्रह्म मुहूर्त – 04:25 एएम– 05:13 एएम

सूर्या राशि- कर्क राशि पर है
चंद्र राशि- दोपहर 03:26 तक कुंभ राशि पर और फिर मीन राशि में संचार करेंगे।

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।