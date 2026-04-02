Aaj Ka Panchang 2 April 2026 (आज का पंचांग 2 अप्रैल 2026): आज 2 अप्रैल 2026 को चैत्र पूर्णिमा और हनुमान जयंती मनाई जा रही है। पूर्णिमा सुबह 7:41 तक रहेगी, जिसके बाद वैशाख मास की प्रतिपदा शुरू होगी। आज हस्त, ध्रुव और सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहे हैं। शुभ मुहूर्त में ब्रह्म मुहूर्त और गोधूलि मुहूर्त हैं, जबकि राहुकाल, यमगण्ड अशुभ मुहूर्त हैं। हनुमान जयंती पर पूजा, आरती और चालीसा का विशेष महत्व है।



Aaj Ka Tarot Rashifal 2 April 2026: हनुमान जयंती पर बन रहा त्रिग्रही योग, जानें 12 राशियों का दैनिक टैरो राशिफल

चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के साथ गुरुवार का दिन है। आज पूर्णिमा तिथि सुबह 7 बजकर 41 मिनट तक रहने वाली है। इसके बाद वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि आरंभ हो जाएगी। इसके साथ ही आज हनुमान जयंती का पर्व मनाया जा रहा है। चैत्र पूर्णिमा होने के कारण आज स्नान-दान का विशेष महत्व है। आज हस्त, ध्रुव के साथ सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। आइए जानते हैं शुभ मुहूर्तों में ब्रह्म मुहूर्त और गोधूलि मुहूर्त और अशुभ मुहूर्तों में राहुकाल, यमगण्ड सहित 2 अप्रैल का संपूर्ण पंचांग…

Hanuman Jayanti 2026 LIVE: शुभ योग में हनुमान जन्मोत्सव आज, जानें शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, आरती, चालीसा, पारण का समय सहित सबकुछ

विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि

शक सम्वत – 1948, पराभव

पूर्णिमांत – चैत्र

अमांत – चैत्र

तिथि – पूर्णिमा – 07:41 ए एम तक, वैशाख माह की प्रतिपदा

पक्ष – शुक्ल पक्ष

वार –गुरुवार

व्रत- चैत्र पूर्णिमा, हनुमान जयंती

नक्षत्र – हस्त – 05:38 पी एम तक, फिर चित्रा

योग – ध्रुव – 02:20 पी एम तक, फिर व्याघात

करण

बव – 07:41 ए एम तक

बालव – 08:08 पी एम तक

आज का शुभ समय

अभिजित मुहूर्त –11:59 ए एम से 12:49 पी एम

ब्रह्म मुहूर्त – 04:38 ए एम से 05:24 ए एम

गोधूलि मुहूर्त – 06:38 पी एम से 07:01 पी एम

आज का अशुभ समय

राहुकाल – 01:58 पी एम से 03:32 पी एम

यमगण्ड – 06:10 ए एम से 07:44 ए एम

गुलिक काल – 09:17 ए एम से 10:51 ए एम

दुर्मुहूर्त- 10:20 ए एम से 11:10 ए एम, 03:19 पी एम से 04:09 पी एम

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 06:10 ए एम

सूर्यास्त – 06:39 पी एम

चंद्रोदय – 07:06 पी एम

चन्द्रास्त- चन्द्रास्त नहीं

दिशा शूल– दक्षिण

चंद्र राशि – कन्या

सूर्य राशि – मीन

आज का चौघड़ियां मुहूर्त(Aaj Ka Choghadiya 2 April 2026)

दिन का चौघड़िया

शुभ – उत्तम- 06:10 ए एम से 07:44 ए एम

रोग – अमंगल- 07:44 ए एम से 09:18 ए एम

उद्वेग – अशुभ- 09:18 ए एम से 10:51 ए एम

चर – सामान्य- 10:51 ए एम से 12:25 पी एम

लाभ – उन्नति- 12:25 पी एम से 01:59 पी एम

अमृत – सर्वोत्तम- 01:59 पी एम से 03:32 पी एम

काल – हानि- 03:32 पी एम से 05:06 पी एम (काल वेला)

शुभ – उत्तम- 05:06 पी एम से 06:39 पी एम (वार वेला)

रात्रि का चौघड़िया

अमृत – सर्वोत्तम- 06:39 पी एम से 08:06 पी एम

चर – सामान्य- 08:06 पी एम से 09:32 पी एम

रोग – अमंगल- 09:32 पी एम से 10:58 पी एम

काल – हानि- 10:58 पी एम से 12:24 ए एम, अप्रैल 03

लाभ – उन्नति- 12:24 ए एम से 01:51 ए एम, अप्रैल 03 (काल रात्रि)

उद्वेग – अशुभ- 01:51 ए एम से 03:17 ए एम, अप्रैल 03

शुभ – उत्तम– 03:17 ए एम से 04:43 ए एम, अप्रैल 03

अमृत – सर्वोत्तम- 04:43 ए एम से 06:09 ए एम, अप्रैल 03

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।