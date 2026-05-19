Aaj Ka Panchang 19 May 2026 (पंचांग 19 मई 2026): वैदिक पंचांग अनुसार, आज ज्येष्ठ अधिक मास पक्ष की तृतीया तिथि दोपहर 02:18 तक रहेगी। वहीं उसके बाद चतुर्थी तिथि शुरू हो जाएगी। साथ ही आज भद्रा, रवि योग, विडाल योग है। इसके साथ ही आज चंद्रमा मिथुन राशि में भ्रमण करेंगे। साथ ही आज मृगशिरा नक्षत्र सुबह 08 बजकर 41 मिनट तक रहेगा। वहीं उसके बाद आर्द्रा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। आइए जानते हैं शुभ मुहूर्तों में ब्रह्म मुहूर्त और गोधूलि मुहूर्त और अशुभ मुहूर्तों में राहुकाल, यमगण्ड सहित 19 मई का संपूर्ण पंचांग…

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सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 5:32 AM

सूर्यास्त – 7:02 PM

चन्द्रोदय – May 19 7:27 AM

चन्द्रास्त – May 19 10:18 PM

विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि

शक सम्वत – 1948, पराभव

पूर्णिमांत – ज्येष्ठ

अमांत – ज्येष्ठ

आज की तिथि

शुक्ल पक्ष तृतीया – May 18 05:53 PM – May 19 02:18 PM

शुक्ल पक्ष चतुर्थी – May 19 02:18 PM – May 20 11:07 AM

आज का नक्षत्र

म्रृगशीर्षा – May 18 11:31 AM – May 19 08:41 AM

आद्रा – May 19 08:41 AM – May 20 06:11 AM

करण

गर – May 19 04:03 AM – May 19 02:18 PM

वणिज – May 19 02:18 PM – May 20 12:39 AM

विष्टि – May 20 12:39 AM – May 20 11:07 AM

आज का योग

धृति – May 18 09:47 PM – May 19 05:48 PM

शूल – May 19 05:48 PM – May 20 02:09 PM

वार

मंगलवार

अशुभ काल

राहुकाल – 3:40 PM – 5:21 PM

यम गण्ड – 8:54 AM – 10:36 AM

कुलिक – 12:17 PM – 1:58 PM

दुर्मुहूर्त – 08:14 AM – 09:08 AM, 11:14 PM – 11:56 PM

वर्ज्यम् – 04:13 PM – 05:39 PM

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त – 11:50 AM – 12:44 PM

अमृत काल – 09:13 PM – 10:39 PM

ब्रह्म मुहूर्त – 03:55 AM – 04:43 AM

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आनन्दादि योग

राक्षस Upto – 08:41 AM

चर

सूर्य राशि

सूर्य वृषभ राशि पर है

चंद्र राशि

चन्द्रमा मिथुन राशि पर संचार करेगा (पूरा दिन-रात)

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।