Aaj Ka Panchang 19 March 2026 (आज का पंचांग 19 मार्च 2026): आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के साथ गुरुवार का दिन है। द्रिक पंचांग के अनुसार, अमावस्या तिथि सबह 6 जूकर 53 मिनट तक रहने वाली है। इसके बाद शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि आरंभ हो जाएगा। आज का दिन काफी खास है, क्योंकि एक ओर आज से चैत्र नवरात्रि आरंभ हो रही है, तो दूसरी ओर हिंदू नववर्ष के साथ चैत्र अमावस्या भी पड़ रही है। आज के दिन स्नान-दान करने के साथ मां दुर्गा और उनके नौ स्वरूपों की विधिवत पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। आइए जानते हैं शुभ मुहूर्तों में ब्रह्म मुहूर्त, चौघड़ियां मुहूर्त, अभिजित मुहूर्त और गोधूलि मुहूर्त और अशुभ मुहूर्तों में राहुकाल, यमगण्ड सहित 19 मार्च का संपूर्ण पंचांग…

Chaitra Navratri 2026 Ghatasthapana: दुर्लभ योगों में होगी चैत्र नवरात्रि आरंभ, जानें कलश स्थापना का मुहूर्त, विधि, मंत्र, मां शैलपुत्री पूजा सहित अन्य जानकारी

विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि

शक सम्वत – 1947, विश्वावसु

पूर्णिमांत – चैत्र

अमांत – फाल्गुन

तिथि- अमावस्या तिथि सुबह 6 बजकर 53 मिनट तक, फिर शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि आरंभ

पक्ष- शुक्ल

वार-गुरुवार

व्रत-त्योहार- चैत्र अमावस्या, चैत्र नवरात्रि का पहला दिन,गुड़ी पड़वा, मां शैलपुत्री की पूजा

नक्षत्र- उत्तरभाद्रपदा सुबह 05:21 – 20 मार्च 04:04 एएम

करण

नाग –06:53 एएम तक

किस्तुघन – 06:53 एएम– 05:56 पीएम

बव – 05:56 पीएम– 20 मार्च 04:52 एएम

योग

शुक्ल – 04:01 एएम– 20 मार्च 01:16 एएम

सर्वार्थ सिद्धि योग-04:05 ए एम, मार्च 20 से 06:25 ए एम, मार्च 20

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 6:35 एएम

सूर्यास्त – 6:33 पीएम

चन्द्रोदय – 6:30 एएम

चन्द्रास्त – 7:02 पीएम

आज का अशुभ मुहूर्त

राहुकाल – 2:04 पीएम– 3:34 पीएम

यम गण्ड – 6:35 एएम– 8:05 एएम

कुलिक – 9:35 एएम– 11:04 एएम

दुर्मुहूर्त – 10:35 एएम– 11:22 एएम, 03:22 पीएम– 04:09 पीएम

वर्ज्यम् – 02:26 पीएम– 03:57 पीएम

आज का शुभ मुहूर्त

अभिजीत मुहूर्त – 12:10 पीएम– 12:58 पीएम

अमृत काल – 11:31 पीएम– 01:02 पीएम

ब्रह्म मुहूर्त – 04:58 एएम– 05:46 एएम

प्रातः सन्ध्या- 05:15 ए एम से 06:26 ए एम

विजय मुहूर्त– 02:30 पी एम से 03:18 पी एम

गोधूलि मुहूर्त- 06:29 पी एम से 06:53 पी एम

सायाह्न सन्ध्या- 06:32 पी एम से 07:43 पी एम

अमृत काल -11:32 पी एम से 01:03 ए एम, मार्च 20

निशिता मुहूर्त- 12:05 ए एम, मार्च 20 से 12:52 ए एम, मार्च 20

सर्वार्थ सिद्धि योग- 04:05 ए एम, मार्च 20 से 06:25 ए एम, मार्च 20

आज का चौघड़ियां मुहूर्त 19 मार्च 2026

दिन का चौघड़िया

शुभ – उत्तम- 06:26 ए एम से 07:57 ए एम

रोग – अमंगल- 07:57 ए एम से 09:28 ए एम

उद्वेग – अशुभ- 09:28 ए एम से 10:58 ए एम

चर – सामान्य- 10:58 ए एम से 12:29 पी एम

लाभ – उन्नति- 12:29 पी एम से 02:00 पी एम

अमृत – सर्वोत्तम- 02:00 पी एम से 03:30 पी एम

काल – हानि- 03:30 पी एम से 05:01 पी एमकाल वेला

शुभ – उत्तम- 05:01 पी एम से 06:32 पी एमवार वेला

रात्रि का चौघड़िया

अमृत – सर्वोत्तम-06:32 पी एम से 08:01 पी एम

चर – सामान्य- 08:01 पी एम से 09:30 पी एम

रोग – अमंगल- 09:30 पी एम से 10:59 पी एम

काल – हानि- 10:59 पी एम से 12:28 ए एम, मार्च 20

लाभ – उन्नति- 12:28 ए एम से 01:58 ए एम, मार्च 20काल रात्रि

उद्वेग – अशुभ- 01:58 ए एम से 03:27 ए एम, मार्च 20

शुभ – उत्तम- 03:27 ए एम से 04:56 ए एम, मार्च 20

अमृत – सर्वोत्तम- 04:56 ए एम से 06:25 ए एम, मार्च 20

डिसक्लेमर- पंचांग की गणना भौगोलिक स्थान के आधार पर बदल सकती है। अपने शहर के सटीक सूर्योदय, सूर्यास्त और चंद्रोदय के समय के लिए स्थानीय पंचांग का संदर्भ लें।